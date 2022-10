KOMENTÁŘ: Jak (ne)sesadit Si Ťin-pchinga. Měli bychom o Asii více číst

Sjezdům Komunistické strany Číny, měnícím vládnoucí elitu země na dalších deset let, předchází v čínském veřejném prostoru napjaté ticho. Naopak na stránkách zahraničních médií obvykle startuje „výlov největšího čínského sólokapra“. Před desítkou let tak přinesl deník New York Times příběh o tom, jak čínský premiér k miliardám přišel, letos se pro změnu vynořily spekulace o svržení čínského prezidenta vojenským převratem. Co to vypovídá o naší společnosti a znalosti jiných částí světa?

Naše euroatlantické vidění světa i s naším moralizováním postupně přestává okolní svět zajímat a nám z něj zbývají hlavně vlastní klapky na očích, které brání v tom, abychom byli schopni Asii efektivně porozumět.