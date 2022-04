Leitmotivem propagandy je tvrzení, že za bezuzdné vraždění Ukrajinců vlastně mohou Spojené státy, potažmo Západ.

Rusko není agresor, ale spíše trpělivá oběť, co Moskva řekne, to je zákon. A to od samého počátku.

Jen pár hodin poté, co Rusko 24. února Ukrajinu přepadlo, zveřejnil Global Times, hlásná trouba čínské komunistické strany, video, podle něhož velká část ukrajinské armády skládá zbraně. Zdroj: ruská státní televize.