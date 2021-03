EU se přetahuje s Británií o AstraZenecu, hrozí ostrovům odstřižením dodávek

Vedoucí představitelé EU se ve čtvrtek setkají, aby projednali zavedení zákazu exportu vakcín AstraZenecy do Británie. Brusel si stěžuje, že zatímco EU do Spojeného království poslala devět milionů dávek vakcín, za zahraničí nedostává ani materiál pro jejich výrobu.

Britský ministr obrany vyzval unijní lídry, aby „dospěli“ a ustoupili od agresivní rétoriky, která přispívá k „balkanizaci“ očkování a vytváří kolem vakcín „zdi“. „Svět se dívá,“ podotkl Wallace s tím, že schválením blokace exportu EU uškodí své pověsti.

„Pokud dojde k porušení smluv a závazků, je to velmi škodlivá věc pro obchodní blok, který se pyšní právním státem a dodržováním smluv,“ uvedl Wallace v reakci na spor Británie a EU o dodávky AstraZenecy z nizozemské továrny. Londýn tvrdí, že mu podle platných smluv dávky očkovací látky náleží.

Závod v Leidenu, který provozuje subdodavatel Halix, je uveden jako dodavatel vakcín v obou smlouvách, které AstraZeneca podepsala s Británií a s EU, píše agentura Reuters. EU ale trvá na tom, že místní produkce náleží jí a že k žádnému porušení smlouvy nedochází.

AstraZeneca zatím nemá pro použití vakcíny od Halixu schválení od evropských regulátorů. Podle Reuters už je ale žádost na cestě, její schválení se očekává ve čtvrtek. Smlouvy EU s AstraZenecou stanovují, že vakcíny musí být vyrobeny ještě před schválením jejich použití a dodány okamžitě poté, co daný výrobce dostane od úřadů zelenou.

Brusel tvrdí, že podle smluv má právo i na dávky vakcíny vyráběné ve dvou britských závodech, z těch ale doposud žádné nepřišly. Představitelé AstraZenecy řekli činitelům EU, že Británie využívá právní klauzule, podle níž k exportu očkovacích látek a jejich komponentů může dojít až poté, co bude plně zásoben britský trh.

Británii hrozí dvouměsíční zdržení

Eurokomisařka pro finanční záležitosti Mairead McGuinnessová připouští, že EU plánuje zákaz exportu v reakci na frustraci evropských občanů z pomalé očkovací kampaně, která zaostává za Británií i USA. Zatímco v EU zdravotníci v průměru podali 10,4 dávek na 100 lidí, v Británii je to 42,7. Celkem už dostala v Británii alespoň první dávku vakcíny více než polovina dospělé populace – zhruba 27,6 milionu lidí.

Pokud by lídři EU schválili zablokování exportu vakcín, mohlo by to podle studie analytické společnosti Airfinity pozdržet britskou očkovací kampaň až o dva měsíce. Londýnu by následně nezbylo nic jiného, než prodloužit nepopulární omezení.



EU by si ale blokací vývozu vakcín AstraZeneca, ale i Pfizer/BioNTech, Moderna a Johnson & Johnson příliš nepomohla, poukazuje Airfinity. Brusel by svého cíle letního proočkování sedmdesáti procent populace dosáhl 19. srpna, nynější předpokládaný termín je přitom 31. srpna.

Podle listu Financial Times se britský premiér Boris Johnson usilovně snaží lobbovat v evropských státech, aby od zákazu exportu odstoupily. „Stejně jako v minulosti nebude snaha o rozdělení členských států úspěšná,“ řekl listu jeden činitel EU s tím, že Brusel si je lobbistické kampaně vědom.

Německo a Francie, jejichž vlády jsou za přístup k vakcinaci tvrdě kritizovány, podle zákulisních informací hodlají podpořit aktivaci článku 122 Smlouvy o fungování EU, naposledy použitého za ropné krize v sedmdesátých letech. Článek umožňuje EU uplatnit krizová opatření ke kontrole distribuce základních potřeb.

Naopak Nizozemsko a Belgie, v jejichž závodech se vakcíny vyrábějí, se obávají narušení distribučního řetězce a jsou pro nalezení kompromisu. Farmaceutická společnost Pfizer varovala, že po zavedení zákazu by Británie v odvetě mohla zamezit vývozu klíčových komponentů z Yorkshiru do evropských závodů.

EU už schválila nová pravidla, která umožňují omezit export očkovacích látek od výrobců, kteří nedodržují smlouvy. Brusel obviňuje AstraZenecu, že bloku nedodala dohodnutý počet dávek vakcín. Itálie na základě pravidel zablokovala vývoz 250 tisíc dávek AstraZenecy do Austrálie.