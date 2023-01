Rodiče zanedbali péči o otylou dceru na vozíku. Zemřela na infekci

Kaylea Titfordová byla od útlého věku odkázána na invalidní vozík. Trpěla rozštěpem páteře a hydrocefalem, abnormálním hromaděním mozkomíšního moku v jednotlivých komorách či dutinách lidského mozku.

I tak se dívce, kterou spolužáci popisovali jako vtipnou a přátelskou, stal osudným počátek pandemie covidu-19 a následné covidové uzávěry. Od března pobývala kvůli lockdownu jen doma, do školy se už nikdy nevrátila.

Kaylea nakonec vážila při výšce pouhých 145 centimetrů 146 kilogramů. Její index tělesné hmotnosti (BMI) byl 70. U šestnáctiletých dívek je doporučený obvykle 20. Rodiče doma nevařili, pětkrát týdně si kupovali pouze fastfoodové jídlo, uvádí stanice Sky News.

Dívka se později už nevešla ani do invalidního vozíku. Ten měl i ušlá kola, takže jej její rodiče vůbec nemohli používat. Nechávali nepohyblivou dívku jen ležet v posteli. Její otec později přiznal, že dceru neviděl vstát z postele od začátku lockdownu.

Rodiče ignorovali i takové základní úkony, jako je výměna ponožek. Dívku například vůbec nemyli. Podle listu The Guardian koupelnu nepoužila nejméně dvanáct měsíců.

„Kaylea Titfordová žila v podmínkách nehodných zvířete, natož zranitelné šestnáctileté dívky, která byla zcela závislá na péči ostatních,“ uvedla státní žalobkyně Caroline Reesová.

Hrůzný nález

Záchranáři po výzvě dívčiny matky nalezli Kayleu 10. října 2020 v jejich bytě mrtvou. Ležela na absorpčních podložkách pro štěňata. Ložní prádlo bylo špinavé, stejně tak i její rozcuchané vlasy. Její kůže byla silně zanícená a vředová. Nehty na nohou jí nikdo nestříhal minimálně šest měsíců.

Její otec odmítá, že by byl za smrt dcery odpovědný. Přiznal nicméně, že nebyl dobrý táta a byl podle vlastních slov jen líný. Když si například všiml, že má dívka vředy, neřešil to, protože se bál jít za lékaři kvůli lockdownu. Dívka až do své smrti nebyla devět měsíců u lékaře.

Čím více Kaylea potřebovala pomoc, tím méně dělal, obhajuje se otec. Veškerou péči o dívku hodil na dívčinu matku. Ta už se přiznala ke spáchání neúmyslného zabití.

Když se vyšetřovatelé otce ptali, kdy se naposled zeptal své dcery, jak se cítí, netušil. „Neptal jsem se jí. Jak jsem řekl, nejsem nejlepší z lidí,“ uvedl stroze. Pitevní zpráva uvádí, že teenagerka zemřela v důsledku zánětu a infekce způsobené obezitou a imobilitou.

Soudní proces bude pokračovat i nadále.