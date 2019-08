Navedl ji a kochal se, jak v on-linovém pornu umírá se smyčkou kolem krku

Pětačtyřicetiletý Jerome Dangar za tři měsíce zaplatil jednadvacetileté Hope Bardenové 2 300 liber, v přepočtu téměř 65 000 korun za to, že se mu na internetu opakovaně vystavovala. Jednou chtěl, aby zahrála oběšení. Bardenová přitom ztratila vědomí a nakonec se udusila. Bez známek života ji našli 15. března 2018 v jejím bydlišti v anglickém městě Burton upon Trent.

Policie zpočátku případ vyhodnotila jako sebevraždu. Bardenové sestra Lily této verzi ale nevěřila. Přes Hopeiny telefonní a bankovní záznamy nasměrovala vyšetřovatele na stopu Dangara, hostinského z anglické vesnice Tintagel.

Ten nikoho neupozornil, když z 250 mil vzdáleného místa skrz webkameru sledoval, že Bardenová je v ohrožení života. Policie se ho proto chystala obvinit z jejího zabití. Jednak ji k oběšení naváděl a následně neposkytl pomoc tím, že by splnil ohlašovací povinnost a informoval záchranku o jejím umírání.

Policie i rodina Bardenové sdílely přesvědčení, že v Británii půjde o první soudní případ tohoto druhu, uvedla BBC letos v červenci. Dangara zatkli v listopadu, v dubnu si ale vzal ve vězení život. Jeho mobil obsahoval pornografii se sadistickým zaměřením.

Podle BBC měla Bardenová ráda adrenalin. Na univerzitě ve Worcesteru získala vzdělání v oblasti duševního zdraví dospívajících a pomáhala lidem s problémy s učením. Přála si ale přivydělat a proto se prodávala na internetu, vysvětlila Lily.

Dodala, že Hope neměla psychické problémy a oběsit se rozhodně nemínila. Její smrt byla podle ní „hrozná nehoda, kterou ten nemocný muž nenahlásil“.

Webkamery jako rostoucí, ale neregulovaný byznys

V srpnu Lily řekla deníku Mirror, že Hope jako řadu jiných vrstevníků zatěžoval dluh za školné. Splácet začala 30 000 liber (845 000 Kč). Průměrný absolvent tříletého studia s sebou vleče dluh přes 50 000 liber (1,4 milionu Kč).

Lily se obává, že Dangar mohl ublížit mnoha dalším dívkám. Také proto i s ostatními členy rodiny bojuje za přijetí „Hopeina zákona“ na ochranu pracovnic v on-line pornu. „Lidé si myslí, že práce přes webkameru je bezpečná, ale já chci, aby věděli, že (i tam) se mohou dostat do vážných problémů,“ poznamenala.

„Hlavní věc, která není přijatelná, je možnost sledovat někoho, jak (potenciálně) umírá… Není přijatelné dát si kolem krku něco, co by vás mohlo zabít,“ dodala. Pravidla by ráda viděla stanovené v elektronické smlouvě mezi divákem a tím, kdo se předvádí.

Po zpřísnění volají i dvě nevládní organizace bojující proti násilí na ženách. „Odhaluje to velmi vážná rizika, kterým jsou ženy a dívky vystaveny v neregulovaném a nebezpečném odvětví pornografie a on-line prostituce,“ uvedla Rachel Krysová z Koalice za ukončení násilí na ženách.

Právník Myles Jackman upozornil, že aktivity přes webkamery jsou „rostoucím fenoménem,“ ale žádný zákon ho přímo neupravuje.

Extrémní pornografie zobrazující násilí na ženách není nicméně povolena již nyní. A to ani on-line ani off-line, připomněla mluvčí ministerstva pro digitální oblast, kulturu, média a sport (DCMS).

Podobný případ vybízení k rizikovému chování s následkem úmrtí se před dvěma lety řešil ve Spojených státech. V srpnu 2017 odsoudili na dva a půl roku vězení tehdy dvacetiletou Michelle Carterovou, která nabádala svého někdejšího partnera Conrada Roye k sebevraždě. V sms zprávě ho v roce 2014 vybídla, aby se vrátil do vozu, do kterého si za účelem otravy zavedl výfukové plyny.

Soud s Carterovou, která přítele nabádala k sebevraždě (srpen 2017):