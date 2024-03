Brazilský exprezident Bolsonaro se schovával u Maďarů na ambasádě. Úřady chtějí vysvětlení

Informaci přinesl deník The New York Times na základě záběrů z bezpečnostních kamer. Bolsonaro informaci deníku potvrdil.

Záznamy z kamer z maďarského velvyslanectví v Brazílii podle deníku The New York Times ukazují, že Bolsonaro přijel na zastupitelský úřad ve večerních hodinách v pondělí 12. února. Ambasádu pak zřejmě opustil ve středu 14. února odpoledne.

Ve čtvrtek 8. února policie provedla domovní prohlídku u Bolsonara kvůli vyšetřování možného podílu na pokusu o svržení nového prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, který Bolsonara porazil ve volbách. Soud v souvislosti s domovní prohlídkou exprezidentovi nařídil, aby odevzdal cestovní pas.

Maďarské velvyslanectví několikadenní pobyt bývalého prezidenta ve svém sídle nechtělo komentovat. Brazilské ministerstvo zahraničí oznámilo, že si povolalo maďarského velvyslance Miklóse Halmaie, aby záležitost vysvětlil. Jednání na ministerstvu podle stanice CNN Brasil trvalo zhruba 20 minut.

Samotný Bolsonaro pak informaci potvrdil v prohlášení poskytnutém brazilskému tisku. „Udržuji přátelství s vůdci některých států ve světě. Jsou znepokojeni,“ uvedl.

Bolsonaro a maďarský premiér Viktor Orbán dávali v uplynulých letech najevo, že k sobě mají blízko. Bolsonaro při návštěvě Maďarska v roce 2022 označil Orbána za bratra a šéf maďarské vlády loni v prosinci řekl o brazilském exprezidentovi, že je „hrdina“. Právníci exprezidenta uvedli, že Bolsonaro na velvyslanectví jednal „s různými maďarskými představiteli“.

Podle deníku The New York Times se v posledních měsících spekuluje o tom, že by Bolsonaro mohl opustit Brazílii. Exprezident na sklonku svého mandátu odcestoval do Spojených států, aby se vyhnul ceremoniálu předání moci svému nástupci. Na Floridě pak zůstal několik měsíců.

Bolsonara policie vyšetřuje v několika kauzách. Vedle účasti na pokusu o státní převrat se jedná o údajné zfalšování osvědčení o očkování proti covidu-19 či o prodej šperků, které Bolsonaro a jeho manželka dostali jako státní dar od zahraničních představitelů.

Bolsonaro už byl potrestán zákazem kandidovat do veřejných funkcí do roku 2030 za zpochybňování důvěryhodnosti brazilského volebního systému. Samotný exprezident v minulosti tvrdil, že se zadržení neobává.