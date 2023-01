Vždy jsem respektoval zákony. Bolsonaro odsoudil útok svých příznivců

„Poklidné demonstrace v mezích zákona jsou součástí demokracie. Avšak pustošení a vpád do veřejných budov se pravidlům vymykají,“ napsal Bolsonaro v příspěvku na Twitteru.

Dodal také, že vždy bránil demokracii a svobodu a respektoval zákony a ústavu a odmítl obvinění svého nástupce a současného prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, podle kterého svým chováním nepokoje podnítil.

Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ @jairbolsonaro - Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. oblíbit odpovědět

Bolsonaro dosud výslovně neuznal svou porážku v loňských prezidentských volbách a proti zvyklostem se nezúčastnil inaugurace svého nástupce. Místo toho odletěl na Floridu.

V brazilském hlavním městě Brasília v neděli večer SEČ vtrhli do budov státních institucí demonstranti, kteří nesouhlasí se zvolením Bolsonarova nástupce Luly. Ten do funkce nastoupil teprve minulý týden. Bolsonarovi podporovatelé se dostali do budov parlamentu, nejvyššího soudu a prezidentského paláce Planalto, nad kterými pak po několika hodinách bezpečnostní složky opět získaly kontrolu.

Vpád do budov státních institucí podle soudce nejvyššího soudu Alexandra de Moraese umožnily i bezpečnostní nedostatky. Za ty je podle něj zodpovědný guvernér federálního okrsku metropole Rocha, jehož kvůli tomu na 90 dní odvolal. Moraes také uvedl, že do 24 hodin mají Bolsonarovi příznivci vyklidit postavené tábory a odblokovat silnice.

Současný prezident Lula se podle agentury Reuters v době vpádu do budov státních institucí nenacházel v metropoli, ale ve státě Sao Paulo. V noci na pondělí se vrátil do Brasílie, kde zkontroloval stav a škody v prezidentském paláci. Následně se sešel s představiteli nejvyššího soudu v soudní budově, napsal server O Globo.

Lula už dříve útok odsoudil jako „barbarství“, útočníky označil za „fašisty a fanatiky“ a slíbil, že potrestá každého, kdo za nepokoji stojí. Bolsonarovi vyčetl, že své příznivce podněcuje k nepokojům a za jejich činy nese zodpovědnost.

Vpád protestujících do budov odsoudil rovněž americký prezident Joe Biden, který jej označil za „nehorázný“, a další světoví lídři včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či předsedy Evropské rady Charlese Michela.

„Odsuzuji útok na brazilské demokratické instituce. Vůle Brazilců a tamní instituce se musí respektovat,“ napsal generální tajemník OSN António Guterres.