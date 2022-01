Člen Nejvyššího soudu jde do důchodu, Biden chce na jeho místo černošku

Post v Nejvyšším soudu je doživotní, soudci se ovšem mohou kdykoli rozhodnout odejít do důchodu. Podle informací amerických médií se tak Breyer chystá učinit po skončení nynější schůze soudu, která potrvá do června.

Breyer byl do funkce jmenován v roce 1994 tehdejším prezidentem Billem Clintonem a nyní je jasně nejstarším členem devítimístného soudního senátu. V srpnu oslavil 83. narozeniny. Veřejnoprávní rozhlas NPR jej popisuje jako „praktického a umírněně liberálního“ soudce, který se v zákulisí snažil budovat podporu pro rozhodnutí představující jakousi střední cestu mezi konzervativním a liberálním křídlem soudu.

Breyer byl považován za člena liberálního křídla, nicméně někteří liberální aktivisté a dokonce i zákonodárci jej již několik měsíců vyzývají k odchodu. Důvodem je skutečnost, že Demokratická strana od loňského ledna drží prezidentský post i kontrolu nad Senátem, na uvolněné místo tak může být relativně snadno dosazen další liberální soudce. V soudu by ale i tak zůstala zachována převaha konzervativců v poměru šesti ku třem, která trvá od podzimu 2020.

Členy Nejvyššího soudu v USA jmenuje prezident, následně nominanty schvaluje Senát. Biden v minulosti uvedl, že případné uvolnění místa by využil ke jmenování první soudkyně tmavé pleti. Jeho předchůdce v Bílém domě Donald Trump dostal možnost jmenovat soudce hned třikrát a Senát ovládaný tehdy Republikánskou stranou postupně schválil nominace Neila Gorsuche, Bretta Kavanaugha a Amy Coneyové Barrettové, což posílilo konzervativní většinu.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová uvedla, že na plánu prezidenta Bidena nominovat do nejvyššího soudu černošku se nic nezměnilo. Breyera by podle médií mohla nahradit Ketanji Brownová Jacksonová, která pro něj kdysi pracovala a od loňského roku je soudkyní vlivného odvolacího soudu ve Washingtonu. Jako další potenciální Bidenova volba je uváděná členka kalifornského nejvyššího soudu Leondra Krugerová.

Biden se zatím k věci podrobněji nevyjádřil, neboť Breyer informaci o odchodu do důchodu ihned nepotvrdil. Deník The New York Times s odvoláním na nejmenovaný informovaný zdroj píše, že oficiální oznámení se očekává ve čtvrtek.

Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer nicméně už ohlásil, že Bidenův kandidát by rychle dostal možnost předstoupit před zákonodárce a že schvalovací řízení by postupovalo s „veškerou záměrnou rychlostí“. Demokraté za současného stavu mohou nového člena Nejvyššího soudu schválit bez jediného republikánského hlasu, neboť tento proces nemůže menšina senátorů blokovat tak jako legislativní návrhy.

Zároveň potřebují postupovat rychle, neboť vše mohou změnit listopadové volby do Senátu, který aktuálně demokrati kontrolují jen díky rozhodujícímu hlasu viceprezidentky Kamaly Harrisové.