Lukašenkův zlatý přepych. Dokument odkryl majetek běloruského diktátora

Dokument nazvaný Lukašenko: Zlatý důl od pondělí vidělo už 3,9 milionu lidí. Novináři z běloruského portálu Nexta říkají, že na materiálech o prezidentově majetku začali pracovat už před lety. Postupně se jim však začali ozývat lidé s dalšími informacemi, a tak je hotovo až nyní.



Snímek o délce 83 minut připomíná úspěšnější počin z Ruska, kde aktivista a opoziční politik Alexej Navalnyj se svým týmem rozkryl pompézní životní styl ruského prezidenta Vladimira Putina. Stejně jako šéf Kremlu také Lukašenko má svůj palác. A ne jeden.

Vládce přezdívaný „poslední diktátor v Evropě“ podle novinářů vlastní celkem osmnáct nemovitostí, jejichž provoz financuje ze státního rozpočtu. A tedy z daní svých spoluobčanů, z nichž mnozí proti prezidentovi už více než půl roku protestují.

Ve výčtu autoři snímku uvádějí prezidentský Palác nezávislosti v Minsku a líčí, že za jeho vznikem stojí obyčejná lidská závist. Když byl totiž Lukašenko na návštěvě u turkmenského prezidenta Gurbanguliho Berdymuhamedova a viděl jeho palácový komplex, rozhodl se, že svého přítele překoná.

Výstavba údajně stála 250 milionů dolarů, přičemž do částky nepočítají vybavení interiéru. V areálu má být mimo jiné heliport, zbrojnice, vlastní lázně a komnaty pro osobního lékaře. Novináři v dokumentu přitom upozorňují, že podle majetkových přiznání prezident žádné bohatství nemá.

Jednou z popisovaných rezidencí je i přepychová vila v oblasti Braslavských jezer na severu země. Už před deseti lety vyšlo najevo, že si tam Lukašenko s rodinou hoví v koupelnách se zlatými kohoutky a sálech s monumentálními lustry.

Provoz Lukašenkových sídel stojí desítky milionů dolarů. A i tyto náklady se hradí z veřejných peněz, tvrdí běloruští novináři s odkazem na zaměstnance prezidentské kanceláře. Peníze se prý berou i z fondů Evropské unie, a to třeba z těch, které byly původně určené na ekologické projekty v běloruských chráněných oblastech.

Kromě nemovitostí má běloruský diktátor údajně také sbírku luxusních historických i nejmodernějších vozů dohromady za čtyři miliony eur (zhruba 104 milionů korun). Některé prý dostal darem. Diváci se pak ve snímku dozvědí i o nákladných soukromých večírcích, psacích perech za tisíce dolarů, boeingu se zlatou toaletou, ale i kontaktech mezi prezidentem a oligarchy či o půjčce z Číny.

Prezident už minulý týden spekulace o svém tajném majetku odmítl, uvedla státní agentura Belta. Lukašenko podle ní prohlásil, že pokud někdo odhalí jakýkoliv utajovaný palác, rád do něj pak pozve veřejnost a osobně v něm návštěvníky provede. Připomněl také údajné Putinovo panství na břehu Černého moře, o němž Navalnyj mluvil ve svém filmu.

„Ten příběh spustil velkou vlnu hněvu, že? (V opozici) si říkali, že to je přesně něco, co potřebují i v Bělorusku. Najít nějaké ‚Lukašenkovy paláce‘. Pokud tu je ‚Putinův palác‘, pak by tu měl být i ‚Lukašenkův palác‘, který musí být odhalen a využit k tomu, aby vyvolal široké pobouření,“ řekl Lukašenko a poznamenal, že zemi vládne už pětadvacet let.

Kdyby prý vlastnil ony paláce, lidé by ho už podle jeho slov dávno roztrhali. „Nic jsem neukradl, nic jsem si od státu nevzal. Ano, mám jeden ‚palác‘ – jde o chatrč velkou sedm krát osm metrů čtverečních, ve které jsem vyrostl se svou matkou. To je můj palác. Nic jiného. Všechno ostatní patří státu,“ dodal.

Bělorusové proti Lukašenkovi protestují už od sporných srpnových voleb, po kterých se dosavadní prezident prohlásil za vítěze. Tvrdí, že získal osmdesát procent hlasů. Opozice je však přesvědčená, že vyhrála její kandidátka Svjatlana Cichanouská. A stejně tak desítky tisíc občanů, kteří navzdory policejní brutalitě vyrážely do ulic a žádaly Lukašenkův odchod.



Demonstrace se v průběhu měsíců podstatně vyčerpaly a k reálnému výsledku nevedly. Lukašenko prozatím slíbil jen vznik nové ústavy a řekl také, že „jednou“ odejde. Ale teď to nebude. Opozice proto na jaro chystá nové protesty, ty však zřejmě nebudou tak velké jako na podzim.

Na celý dokument Lukašenko: Zlatý důl se můžete podívat zde: