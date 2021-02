V Barmě začali při protestech umírat lidé. Prostřelená helma nepomohla

Armáda 1. února svrhla vládu vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij a zabránila tomu, aby se sešel parlament zvolený loni v listopadových volbách. Do demonstrací se od té doby zapojují desítky tisíc lidí. Demonstranti nevěří slibům vojenských představitelů, že uspořádají nové volby a předají moc vítězi.

Policie v sobotu střílela do stávkujících dělníků v loděnicích ve druhém největším městě Mandalaj, použila proti nim i slzný plyn. Podle Reuters, která se odvolává na místní záchrannou službu, zemřel muž, kterého střela zasáhla do hlavy. Několik dalších lidí bylo převezeno do nemocnice s vážnými poraněními.

V pátek zemřela v Barmě mladá žena, kterou minulý týden při demonstraci proti vojenskému převratu v hlavním městě Neipyijtu postřelila policie. Šlo o první potvrzenou oběť, která přišla o život při nynějších protestech. Její smrt odsoudily Spojené státy, které zároveň vyzvaly barmskou armádu, aby proti protestujícím nepoužívala násilí a vzdala se moci.

Žena, které před několika dny bylo 20 let, utrpěla těžké zranění v hlavním městě Neipyijtu 9. února. Na veřejnost se dostala videonahrávka, na které se ukrývala před zásahem z vodního děla. Spadla ovšem na zem poté, co kulka prorazila motocyklistickou helmu, kterou měla nasazenou na hlavě. Byla převezena do nemocnice a napojena na přístroje, ale lékaři říkali, že není šance, že by se uzdravila.

Mluvčí armády nepopírá, že ženu postřelili příslušníci bezpečnostních složek, na tiskové konferenci konané tento týden však tvrdil, že byla mezi lidmi, kteří po policistech házeli kameny. V očích ostatních demonstrantů se stala hrdinkou a mučednicí.

„Odsuzujeme veškeré násilí proti barmskému lidu a znovu vyzýváme barmskou armádu, aby nepoužívala násilné metody proti pokojným protestujícím,“ řekl v pátek mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Tom Andrews, odborník OSN na lidská práva v Barmě, tento týden agentuře AP řekl, že policie se zpočátku ve svých reakcích na „masivní občanský odpor proti převratu“ chovala zdrženlivě, nicméně objevují se případy, kdy proti protestujícím nasazuje gumové projektily, vodní děla i ostrou munici.

Podle armády zemřel také jeden policista na zranění utržená při protestech.

Demonstrace se dnes konaly také Neipyijtu a v největším městě Rangúnu, kde podle agentury AP vyšlo do ulic na tisíc lidí. Nesli podobizny zemřelé demonstrantky i transparenty s nápisy „Konec diktatury v Barmě“.

Představitelé vojenské junty tvrdí, že listopadové parlamentní volby, které přinesly drtivé vítězství Národní ligy pro demokracii vůdkyně Su Ťij, provázely podvody. Výsledky hlasování potvrdila volební komise, kterou nyní nahradila armáda. Junta tvrdí, že nové volby uspořádá během roku.