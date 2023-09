V Austrálii se srazila loď s velrybou. Jeden muž zemřel, další je v nemocnici

Ke střetu došlo v Botanickém zálivu u pobřeží Sydney. Rybáře, kterému bylo 61 let, záchranáři z vody vytáhli v bezvědomí a později zemřel. Druhý, 53letý, byl ve stabilizovaném stavu převezen do nemocnice, uvedla policie.

Podle předběžných zpráv velryba mohla prorazit na hladinu nedaleko nebo přímo loď o délce 4, 8 metru.

„Figurovala v tom velryba, kdo by si byl pomyslel, že se to může stát, je to hrozná tragédie,“ uvedla ministryně policie australského státu Nový Jižní Wales Yasmin Catleyová. Podle regionálního ministra služeb Jihada Diba se jednalo o „naprosto šílenou náhodu“.

Záchranné služby k případu přijely poté, co svědek na palubě nedalekého plavidla ohlásil, že vidí loď, co „dělá kolečka bez kohokoli na palubě“ a oznámil vysoký výskyt velryb, uvedly úřady.

Zatím není jasné, o jaký druh velryby se jednalo. U australského pobřeží žije deset velkých a 20 menších druhů kytovců. Úmrtí při těchto setkáních jsou v oblasti vzácná.