Drahý, co to tam ukazují? Američan vyzradil tajné informace na seznamce

Obviněný třiašedesátiletý David Franklin Slater zřejmě v úterý stane u federálního soudu ve státě Nebraska. Velká porota proti němu schválila obžalobu o třech bodech, podle níž po internetu sdílel informace o „národní obraně“ s osobou, která tvrdila, že je žena z Ukrajiny.

Slater, který byl dříve důstojníkem pozemních sil, měl k takovýmto informacím přístup díky práci pro USSTRATCOM, tedy sekci americké armády analyzující nejrůznější hrozby ve světě. Pro složku, která má centrálu na letecké základně v Nebrasce, pracoval od léta 2021 do jara 2022.

Obviněný podle prokurátorů podepsal prohlášení, v němž slíbil neprozrazovat citlivé informace, přesto skrze internetovou platformu sdílel materiály o vojenských cílech a o vojenských schopnostech Ruska. Člověk, s nímž se spojil na seznamce, jej v době kolem ruské invaze o informace opakovaně žádal, uvedli vyšetřovatelé.

„Drahý, co ukazují na obrazovkách ve speciální místnosti? Je to velmi zajímavé,“ napsala podle obžaloby v březnu 2022. „Milovaný Dave, mají NATO a (americký prezident Joe) Biden tajný plán, jak nám pomoct?“ zní další citovaná zpráva. Slaterovi v případě odsouzení hrozí podle agentury Reuters až deset let za mřížemi za každý ze tří bodů obžaloby.