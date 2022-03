Na JIP jsem viděl delirium tremens a rozhodl se přestat pít, říká Harazin

Petr Harazin je zpěvák, kytarista a frontman havířovské kapely Nebe. Kromě písně Srdce nehasnou má za sebou i další úspěšné hudební počiny. Nazpíval titulní píseň k filmu Abstinent s Josefem Trojanem v hlavní roli, hitparády trhal jeho hit Stella, který napsal pro kuchaře Přemka Forejta.

Muzikant se objevil jako host v pořadech Karla Šípa, Honzy Dědka, Čestmíra Strakatého a dalších. Skládal nejen pro Karla Gotta, ale například i pro Richarda Krajča, Katarínu Knechtovou a Lucii Bílou.

Jako teenager měl svou kapelu, sport a holku. Nic jiného, jak sám říká, tehdy nepotřeboval. Jeho otec nikdy nepil, on sám začal pít v sedmnácti letech.

„Když jsem se poprvé napil, opil jsem se červeným vínem. A úplně jsem se zamiloval do toho pocitu, kdy nad sebou člověk tak trochu ztrácí kontrolu. Takový ten stav, kdy je vám v tu chvíli úplně všechno ukradené, nic nemusíte řešit a všechno je hezké,“ vzpomíná Harazin v novém dílu pořadu 13. komnata.

Problémy s alkoholem měl dlouhé roky. Pil denně a hodně dlouhých jedenáct let. Snažil se sám přestat, ale nešlo to. „Zkoušel jsem to snad milionkrát. Sliboval jsem si třeba, že půjdu do hospody na čtyři piva a do půlnoci budu doma, protože jsem věděl, že ráno v šest musím někam jet autem. Do toho auta jsem pak ráno šel, i když jsem nebyl úplně střízlivý. Dvakrát jsem přišel o řidičák při náhodných kontrolách policejních hlídek,“ popisuje.

Okolí mu často dávalo najevo, že je z něj totální troska. Míval už i deliria, „okna“, a má za sebou hrozný zážitek, kdy po pádu do řeky málem zemřel. Pod vlivem alkoholu se mu přestalo dařit skládat hudbu. Členové jeho kapely Nebe mu proto po domluvě s Petrovou rodinou doporučili léčení. Sám se přihlásil do léčebny v Opavě a měsíc čekal, než ho přijmou.

„Na začátku to bylo pro mě strašně bolestivé. Bral jsem to jako trest za to, že jsem se nedokázal v životě trochu krotit a žil jsem bohémským způsobem. Jednotka intenzivní péče, oddělení A. Tam to člověk musí vydržet. A pak, pokud to vydrží, což mi trvalo dva týdny, může nahoru do pavilonu D. Tam už jsou kluci, kteří chtějí nějakým způsobem se závislostí bojovat a něco se sebou dělat,“ říká.

Petr Harazin Narodil se 10. října 1989 v Karviné, žije v Havířově.

Studoval klasickou kytaru.

Vede havířovskou indie-popovou kapelu Nebe, která od roku 2005, kdy vznikla, už dvakrát změnila název. Nejdříve se jmenovala Fat Skewers, později Caledonia a v roce 2011 dostala současné jméno.

Spolupracuje s Richardem Krajčem, je spoluautorem hitů Srdce nehasnou, Vánoce či Křídla z mýdla.

Začátek v léčebně byl drsný, Petra vyděsily lidské příběhy závislých. „Na zahradě léčebny stál jednou kluk, který se mě zeptal, jestli bych mu nedal cigaretu. Dal jsem mu ji a druhý den jsem pak zjistil, že už mezi námi není. Umřel. Celkem pět lidí ze sedmdesáti, co jsem v léčebně poznal, už dnes nejsou na světě,“ říká muzikant.



Jako pacient chodil v léčebně pomáhat zdravotníkům na jednotku intenzivní péče. „Tam jsem viděl i delirium tremens. Signifikantní znak pro alkoholiky je třes rukou. K tomu to mohou být halucinace, bludy, paranoia. Viděl jsem tam kluka připoutaného koženými pásy k posteli, mluvil úplně z cesty. Najednou jsem to celé viděl z pohledu střízlivého kluka. To byl první silný moment, kdy jsem si říkal, že to zkusím bez chlastu,“ vzpomíná Petr Harazin.

Po náročném začátku mu prostředí v léčebně později připadalo inspirativní. Začal tam znovu psát a hrát na kytaru. Tříměsíční odvykání pod dohledem odborníků mu pomohlo. Sám by natrvalo přestat nedokázal. Závislost na alkoholu se mu podařilo překonat. Abstinuje už třetím rokem.

Krátce po návratu z léčebny požádal muzikant o ruku přítelkyni Agátu. Rok poté se jim narodila dcera Mia. Petr se oženil a dál má výrazné úspěchy na hudebním poli. Stal se ambasadorem akce Suchej únor.

VIDEO: Nebe – KVIT (oficiální videoklip k filmu Abstinent):