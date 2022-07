Češka boduje v Thajsku. Na letišti vítali miss Marianu Bečkovou fanoušci

Miss Marianu Bečkovou (23) zaskočilo množství novinářů a fanoušků, kteří na ni čekali na letišti v Thajsku. Do Asie se kráska jela připravovat na říjnové finále světové soutěže Miss Grand v Indonésii. Modelka z Mostu iDNES.cz prozradila i to, že se začala učit thajsky a do přípravy dává všechno.