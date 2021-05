USA znovu zkouší obranu Evropy. Loňský test překazila pandemie covidu

Dílčí cvičení Defender Europe Swift Response - od počátku května zahrnuje aeromobilní operace v Estonsku, Bulharsku a Rumunsku, do kterých se zapojí na 7 000 výsadkářů z 11 zemí

Immediate Response - od poloviny května do začátku června se přes 5 000 vojáků z 8 zemí zapojí do cvičných operací v 31 výcvikových oblastech. Součastí jsou ostré střelby včetně dělostřelectva

Saber Guardian - zkouška protivzdušné a protiraketové obrany v devíti zemích, zřízení polní nemocnice a test evakuace raněných

Command Post - v červnu se 2 000 vojáků zapojí do velitelského cvičení, které má prověřit řízení kombinovaných operací ve 14 zemích na dvou kontinentech současně

African Lion - od poloviny května do poloviny června se 5 000 vojáků z 24 zemí zapojí do cvičení v Maroku. Součástí budou ostré střelby.

Steadfast Defender - od poloviny května do začátku června NATO otestuje schopnost rychlé reakce na nenadále krize