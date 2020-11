Insolvenční správkyně žádá soud o ukončení provozu Mladé fronty

Hýsková uvedla, že jí nezbývá nic jiného než soudu navrhnout, aby zastavil provoz vydavatelství. „Za dané procesní situace nejsou v majetkové podstatě likvidní prostředky, z nichž by bylo možné hradit provoz závodu dlužníka včetně hrazení mezd zaměstnanců, nákladů na tisk jednotlivých titulů,“ uvedla Hýsková.

Doplnila, že z posledních zpráv vydavatelství o jeho hospodářské situaci je patrné, že narůstají pohledávky za majetkovou podstatou.

Mladá fronta v rejstříku na začátku podzimu zveřejnila, že má závazky po splatnosti, takzvané zapodstatové pohledávky, 53,2 milionu korun. Z toho na mzdách dlužila za květen až září 8,5 milionu korun. V dopise, jímž se redaktoři časopisu Euro a webu Euro.cz obrátili na správkyni, soud, věřitelský výbor i firmu CPI Property Group, stojí, že zaměstnanci ani spolupracovníci dosud nedostali mzdy a odměny za říjen.

Firmě CPI Property Group, jednomu ze zajištěných věřitelů, dluží vydavatelství Mladá fronta 23,2 milionu korun a úrok. CPI poskytla Mladé frontě úvěr 23,2 milionu. Dosud jí vydavatelství nevrátilo nic, úvěr byl splatný letos 18. května, ČTK to řekl mluvčí CPI Jakub Velen.

K návrhu Hýskové na ukončení provozu vydavatelství ČTK sdělil, že „v současné situaci a z naší pozice nám nepřísluší hodnotit tento postup insolvenční správkyně“.

Hýsková zastavila vydání posledního čísla týdeníku Euro. Je to zásah do majetkové podstaty dlužníka. V insolvenčním rejstříku to tento týden uvedli zástupci věřitelského výboru. Podobná je situace s měsíčníkem Profit. Redaktoři týdeníku a webu Euro.cz v dopise zaslaném zúčastněným stranám označili zastavení vydání čísla za nepřijatelný krok.

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlásil konkurz na vydavatelství Mladá fronta 9. listopadu. V insolvenčním řízení se s pohledávkami přihlásilo přes 400 věřitelů, kteří žádají asi 400 milionů korun.

Ztráty vydavatelství rostou měsíčně o miliony korun. Autoři knih vypovídají licenční smlouvy a z vydavatelství odcházejí zaměstnanci.

Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 250 nových titulů. Mladá fronta vydává i auto-moto a hobby magazíny, zdravotnické časopisy nebo periodika pro děti. Majitelem je podnikatel František Savov, který žije v Londýně a v Česku je obviněn v kauze daňových podvodů. Od začátku letošního července je ale v obchodním rejstříku jako jediný akcionář zapsaný Pavel Boušek z Rychnova u Jablonce nad Nisou.