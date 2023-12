Šéf Telly Rusnák: Snažíme se kombinovat sport a rodinné programy

V Česku je hodně poskytovatelů televizních služeb, proč by si měl člověk pořídit zrovna Telly?

Na trhu jsou velcí a střední poskytovatelé. Střední jsou dynamičtí, umějí se lépe přizpůsobit a přinášejí nové věci. A to jsme my. Snažíme se být dynamická firma, rozvíjet portfolio služeb, snažíme se poslouchat zákazníky a implementovat to, o co nás žádají. Snažíme se komunikovat a nebýt ten velký moloch, ale středně velká dynamická firma a přinášet efektivní řešení.

Kdo je váš typický zákazník?

Máme dvě platformy, jedna je satelitní a druhá je internetová televize. Na satelitní platformě jsou starší zákazníci, kteří jsou mimo velká města a na internetové platformě cílíme na mladší generaci nebo na rodiny s dětmi, které bydlí v městských aglomeracích.

Dříve jste se zaměřovali na sport, který je spíše doménou mužů, ale co ženy?

Když jsme si dělali průzkum, jak probíhá nákupní rozhodování, ukázalo se, že o technologických věcech rozhodují spíše muži. To je jedna z věcí, na kterou jsme se zaměřili. My primárně oslovujeme člověka, který dělá rozhodnutí a až sekundárně lidi, kteří sledují televizi. Úplně ale nesouhlasím s tím, že sport sledují jen muži, podle mě to už tak úplně není. Myslíme si ale, že máme nejen sportovní nabídku, ale rovněž všeobecnou.

Považujeme se za širokoformátovou televizi, která umí obsloužit ty, kteří mají rádi sport, ale zároveň, když se chcete podívat na film, na seriál, nebo na dokument, všechno u nás najdete. Sport rádi komunikujeme, ale není to jediná věc, kterou máme v portfoliu. Vidíme cestu v kombinaci.

Co exkluzivního nabízíte sportovním fanouškům?

Máme třeba Champions League, což je liga mistrů ve fotbale a vysíláme i další fotbalové ligy, je to o zákazníkovi, aby si vybral to, co mu vyhovuje. Myslíme si, že třeba bojová umění se posouvají vpřed, takže máme UFC, kde bojuje Jiří Procházka. S Oktagonem, největší MMA organizací v Česku, jsme zhruba před měsícem zahájili spolupráci. Považujeme to za poměrně unikátní věc. Do budoucna se chceme zaměřit i na další bojové sporty, od ledna plánujeme vysílat box a představit ho širší skupině diváků. Věříme, že bojově sporty jsou pro zákazníky zajímavé a v tomto odvětví vidíme rostoucí trend.

Když koupíte zápas, vysíláte ho jen vy?

To funguje tak, že máte exkluzivitu, nebo koexkluzivitu, nebo to máte na celém trhu. Ta exkluzivita znamená, že to má jeden operátor. My jsme takhle měli například Premier League, ale zjistili jsme, že cena roste natolik, že vysílací práva musíme sdílet s jinými partnery. Teď takto koexkluzivně vysíláme nějaké soutěže typu Champions League, NFL nebo evropské fotbalové ligy, které máme na kanálech Premier Sport, které sdílíme v Česku s konkurenty. Znamená to, že se nás na licenci skládá víc. Větší smysl má sdílet, protože, když máte licenci exkluzivně, je to poměrně drahé a zákazníci nejsou ochotní zaplatit takovou sumu peněz.

Vysíláte fotbal, bojová umění a je ještě některý sport, na který lákáte zákazníky?

Fotbal je sport číslo jedna v Česku. Máme rádi tenis. Připadá nám zajímavý a od 1. ledna spouštíme nový kanál Premier Sport 3, na kterém budou všechny tenisové turnaje ATP Tour. Tenis je nejpopulárnější individuální sport na světě, fotbal je nejpopulárnější kolektivní sport a k tomu máme bojové sporty, a to je něco, na co se chceme i do budoucna zaměřit.

A máte nějaký tahák i pro ty, kteří sport úplně nemusí?

Stále se bavíme o sportu, ale to je z našeho portfolia jen kolem 20 kanálů a máme dalších sto. V naší nabídce jsou kanály, které se věnují filmům, seriálům, dokumentům. Máme filmové kanály, dětské kanály, hudební kanály, nebo erotické kanály, tedy široké portfolio, které můžeme nabídnout celé rodině. Vše lze sledovat na vícero zařízeních, takže když jeden člen rodiny sleduje fotbal, tak se druhý může na tabletu dívat třeba na Discovery. Stále se ve větší míře konzumuje obsah na mobilních zařízeních, na tabletech, mobilních telefonech.

Lidi si už nesednou v osm k televizi?

Záleží asi na generaci, pokud jsou lidé zvyklí sledovat zprávy v půl osmé, třeba starší generace, tak si k televizi sednou v 19:30. Mladší generace už ale není ochotná si svůj čas zařizovat podle toho, co kdy začíná v televizi a podívá se, kdy jí to vyhovuje. Žijeme rychle a chování různých věkových generací je rozdílné. Určitě stoupá odložená sledovanost. Vnímáme ale, že třeba u sportu je přidaná hodnota zápasu, který sledujete živě. Když ho sledujete o dvě hodiny později a znáte výsledek, tak ta emoce se ztrácí a už to není ono. Takže je prostor u některých věcí, které živě mají smysl, a zase jiné věci smysl nedávají, jestli seriál začnete sledovat v osm nebo v devět je jedno.

Ohrozí vás nějak novela mediálního zákona, která mimo jiného zvyšuje poplatky pro veřejnoprávní média?

Může to být i příležitost, vzhledem k tomu, že i my Českou televizi nabízíme zákazníkům. Čím kvalitnější nabízí vysílání, tím lépe. Myslíme si, že Česká televize není jediná a zákazník bude požadovat portfolio kanálů, které bude chtít sledovat a tím pádem kombinace kvalitní České televize, atraktivního sportu a kvalitních dokumentů nebo filmů nám může jen pomoci. Chápu, že pro konkurenty typu Prima a Nova to není něco, co je těší, je přirozené, že se bouří, ale nám to zásadním způsobem nevadí.

Máte problém s pirátstvím?

Všeobecně to je problém, hlavně u sportu. U filmů myslím, že je to už menší problém, ale u sportu stále. Víte, když koupíte poměrně drahou věc, za opravdu hodně peněz, vystavíte na tom své podnikání a potom si lidé na internetu najdou link, kde můžou mít přenos zadarmo, je to velký problém. My se snažíme dodržovat zákony, podnikat korektně, když kupujeme práva, je to relativně komplikovaná transakce, většinou mezinárodní a potom si někdo klikne a sleduje to přes internet zadarmo. To je proti podstatě našeho byznysu, který děláme poctivě.

Má to řešení?

Podle mě to má řešení, ale není jednoduché. Lidé se ale musí chovat odpovědně. Když někdo vytváří nějaký produkt s větší hodnotou, nemělo by se krást. Apelovat na morálku není vždy jednoduché. Samozřejmě potom jsou technické a technologické způsoby, jak omezovat nelegální streamy. Problém je, že to není jen otázka České republiky. Streamy se totiž tady nevytvářejí, vznikají v zahraničí. Primárně ve sportu je to úkol pro jednotlivé federace, které mají velké příjmy z vysílacích práv, aby všude, kam práva prodávají, apelovaly na legální využívání. Ale je to problém, samozřejmě.

My se snažíme divákům dávat i přidanou hodnotu. Přenos je ve vysoké kvalitě, který nevypadává, diváci mají komentátora, máme k tomu často i studio s expertem.