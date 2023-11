Ministr Baxa na Impulsu hájil poplatky a připustil omezení reklamy v ČT a ČRo

Ministerstvo kultury, které Martin Baxa vede, připravilo novelu mediálního zákona, která mimo jiné počítá se zvýšením poplatku za veřejnoprávní televizi a rozhlas. V případě České televize o patnáct korun na 160 a rozhlasu o desetikorunu na 55 měsíčně.

Baxa přitom ještě loni tvrdil, že se nic takového nechystá. Teď místopředseda ODS ve vysílání prohlásil, že změnil názor poté, co se detailně seznámil s financováním veřejnoprávních médií.

„V Evropě se obecně mění financování veřejnoprávních médií a pokud chceme někdy do budoucna udělat nějakou větší změnu, tak je zapotřebí zajistit nějakou střednědobou stabilitu. A to teď zajistí zvýšení koncesionářského poplatku. Takže ano, změnil jsem na to názor, myslím ve prospěch celé mediální sféry a vím, že někdy do budoucna dojde k nějaké další změně,“ přiznal Baxa v Impulsech Honzy Benešovského.

Baxova mediální novela počítá také s tím, že by poplatky nově platili i majitelé například chytrých telefonů.

„Platby zůstávají tak jako doposud za domácnost, nikoliv za jednotlivce. To znamená, tak jako dosud platí domácnost, která má televizi nebo rádio, tak bude-li zákon schválen, bude nově platit domácnost, která nemá sice televizi a rádio, ale má nějaký přístroj schopný vysílat rozhlas nebo televizi, třeba tablet,“ vysvětlil Baxa.

Návrh naopak neobsahuje žádné nové omezení reklamy na veřejnoprávním rozhlase a televizi. To se ale podle ministra Baxy může změnit.

„Já si myslím, že se do reklamy nemá zasahovat, protože je na tom postavená stabilita. Pokud nějak, tak je možná nějaká varianta, že se ještě omezí reklamní příjem veřejnoprávních médií. Ale určitě to nesmí být obráceně,“ připustil a vysvětlil, že dnes může veřejnoprávní rozhlas reklamě věnovat tři minuty denně a soukromá rádia 25 % vysílacího času.