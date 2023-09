Proti novele o koncesionářských poplatcích se staví i soukromá rádia

„Ministerstvo kultury nepředložilo žádnou věrohodnou analýzu efektivnosti a přiměřenosti vynakládaných prostředků a investic veřejnoprávních médií pocházejících z koncesionářských poplatků (například komerčních investic jako jsou nákupy sportovních vysílacích práv, mediálních partnerství, marketingu, investic do online etc.),“ uvedla Asociace provozovatelů soukromého vysílání v prohlášení.

Zástupci soukromých rádií rovněž upozorňují, že s nimi vláda návrh zákona neprojednala. „Nebyli jsme o záměru ministerstva kultury nikterak informováni a naopak jsme se ze strany ministerstva setkali se snahou přímo soukromoprávní segment trhu obcházet. Takovou míru absence dialogu nepředvedla žádná polistopadová vláda,“ uvádí asociace.

A odmítá předložený návrh jako celek a vyzývá, aby byl návrh stažen z meziresortního řízení a vláda zahájila skutečnou debatu o roli veřejnoprávních médií v technologicky i společensky měnícím se mediálním prostředí.

„Strohé navýšení plateb z kapes všech občanů a podnikatelů, bez jakékoliv zdůvodnění nezbytnosti takového kroku a debaty, jak má být s těmito prostředky naloženo, je v současné ekonomické situaci ze strany ministerstva kultury zcela nepochopitelné a pouze přináší destabilizaci do mediálního prostředí v postcovidové době,“ uzavřeli zástupci soukromých stanic.

„Norma v sobě neobsahuje žádná ustanovení, která by zakládala obavy z nevyváženosti trhu, princip financování veřejnoprávních médií zůstává stále stejný. Z koncesionářských poplatků. Objem reklamy se u veřejnoprávních médií nijak nezvyšuje nad stávající stav,“ řekla minulý týden ČTK Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Podle chystané novely, kterou představil ministr kultury Martin Baxa začátkem září, by si lidé měli za veřejnoprávní média připlatit. Poplatek České televizi se má zvýšit na 160 korun, Českému rozhlasu na 55 korun. Nově by se mělo platit i v případě, že člověk nemá televizi, ale vlastní zařízení, která mohou přijímat televizní signál, třeba mobilní telefon, který to umožňuje.

Nyní lidé platí jeden poplatek za celou domácnost, podnikatelé a firmy za každý přijímač, u televize činí 135 a u rozhlasu 45 korun měsíčně.