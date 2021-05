Polska Press mění šéfredaktory, novináři i ombudsman se bojí o svobodu médií

Polský mediální dům Polska Press, jehož koupi loni oznámila společnost PKN Orlen, vyměnil šéfredaktory tří regionálních listů. To kritizují někteří novináři i polský ombudsman. Podle agentury Reuters to vnímají jako ohrožení svobody médií v zemi. Organizace na ochranu svobody médií PKN Orlen vyzvaly, aby nezasahovala do redakcí a nezávislosti médií.