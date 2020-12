Vybrané prodejny PNS rozšiřují nabídku služeb, budou i výdejnami WeDo

Nově vzniklý logistický operátor WeDo, který je nástupcem společností In Time a Uloženka, má aktuálně k dispozici zhruba tisíc výdejních míst.

„Rozšířením sítě našich výdejních míst o vybrané prodejny PNS se dostáváme opět o něco blíže zákazníkům. V roce 2021 plánujeme navýšit počet výdejních míst na dvojnásobek. Zakrátko budeme jediný český operátor, který má všechny tři způsoby doručení ve vlastní stáji, to znamená doručení na adresu, do výdejny a do výdejního boxu,“ uvedl ředitel WeDo Daniel Mareš.

Rozšířením služeb v síti prodejních míst chce PNS rozvíjet jak podnikání smluvních prodejců, tak svou adresnou distribuci listovních zásilek.

Rozsáhlou síť téměř 4 000 výdejních míst provozuje v Česku konkurenční Zásilkovna, specializované výdejny Balíků pod názvem Balíkovna má i Česká pošta v síti prodejen Sazky. Celkem zřídila před Vánoci přes 1 500 výdejních míst.

První novinová společnost je největším distributorem tisku na českém trhu. Zajišťuje distribuci celostátních i regionálních deníků, časopisů, neperiodických publikací a doplňkového sortimentu na prodejní místa.

PNS jako největší alternativní poštovní operátor v České republice také distribuuje letáky a listovní zásilky. Tiskem a doplňkovým zbožím zásobuje téměř 17 tisíc prodejních míst po celé republice šest dní v týdnu.