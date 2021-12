S odloženou sledovaností roste přeskakování reklam, televize hledají řešení

„Chceme tak zamezit stále většímu úbytku příjmů, o které kvůli přetáčení reklam přicházíme,“ vysvětlil už v říjnu provozní ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek. Změna by měla platit od 1. března 2022.

Ve streamu pořadu bude umístěna speciální značka, která zamezí přeskočení reklamy. Prima jedná se všemi operátory, kteří v Česku nabízejí televizi přes internet. Nabízí jim, že mohou zamezit divákovi v přetáčení reklamy a postupně umožní zkrácení reklamních bloků, lineární reklamu nahradit dynamickou nebo si divák za zhlédnutí pořadu bez reklam připlatí.

Za přenos bez reklam bude muset operátor zaplatit. Výše příplatku se odvíjí od množství zákazníků, kteří budou chtít tuto službu využít, operátoři tak zaplatí od 50 do 100 korun za jednoho.

„Zákaz přeskakování reklam přidává mezi diváka a komerční televizi zbytečnou bariéru, ale s televizí Prima nyní samozřejmě o jejich reklamní politice vedeme diskusi. Naším cílem je řešení, které bude pro naše zákazníky co nejpříjemnější,“ připojil šéf televize Telly Vladimír Rusnák.

Za sledování pořadů Primy bez reklam si mohou diváci ale připlatit už dnes, televize ji nabízí od 59 korun za měsíc.

Stejnou službu má i Nova za 159 korun měsíčně. „Voyo je úplně bez reklam, to je jeden z jeho benefitů, samozřejmě pokud si pouštíte přes Voyo třeba živý televizní přenos, tak se tomu nevyhnete, ale jinak všechny filmy či seriály jsou na Voyo bez reklam,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí Novy Barbora Dlabáčková.

Podle dat společnosti Asociace Televizních Organizací (ATO) meziročně stoupla odložená sledovanost dvojnásobně na nynějších 34 minut 25 sekund.

Nadpoloviční většina diváků internetových televizí ji sleduje živě, na takzvaný timeshift, tedy sledování do tří hodin od živého přenosu připadá přibližně jeden divák z deseti. Zhruba každý čtvrtý se na daný pořad podívá do jednoho týdne, neplatí to ale pro zpravodajství nebo sportovní přenosy. Ty chtějí prakticky všichni diváci vidět živě.

Televizní sledovanost byla loni nejvyšší za 24 let peoplemetrového měření. Lidé starší 15 let strávili před obrazovkou průměrně tři hodiny a 59 minut, což je nárůst o 43 minut.