Soud zamítl insolvenční návrh na Soukupovu agenturu Médea

„Insolvenční navrhovatel nedoložil, že má vůči dlužníkovi splatnou neuhrazenou pohledávku, nemá tak aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu a soudu nezbylo než jeho insolvenční návrh z tohoto důvodu zamítnout. Existencí úpadku dlužníka se vzhledem k výše uvedenému soud nezabýval,“ sdělil podle serveru Médiář v usnesení samosoudce Aleš Bartoš.

Řízení bylo vyhlášeno kvůli neuhrazené faktuře za inzerci do časopisu Harmonie za přibližně 16 tisíc korun. Pohledávku u soudu uplatňovala společnost Lipian Trade, které ji postoupila společnost Muzikus. Lipian Trade, kterou vlastní podnikatel Jindřich Král, ve svém podání dodala, že další pohledávky po splatnosti mají vůči Médee například společnosti Smart Events či firma zabývající se odkupem pohledávek Artur Collina. I v těchto případech šlo o pohledávky v řádu tisícikorun, respektive nízkých desetitisíců.

Médiář připomíná, že Médea inzerci do časopisu Harmonie uhradila 5. února, tedy dva dny po podání návrhu. Společně s úrokem z prodlení činila dlužná částka 17 642 korun. Médea uhradila i další zmíněné pohledávky, přičemž prohlásila, že o nich do té doby nebyla zpravena. Kromě toho jedinou další přihlášku do řízení podle serveru podala Praha 5, která po Médee požadovala pokutu 1 500 korun za nezaplacené parkování.

Společnost Lipian Trade jako navrhovatel insolvence též tvrdila, že Médea není schopna řádně hradit pohledávky za víc než 20 milionů korun České televizi. Ta ale 12. února prohlásila, že žádné závazky Médey po splatnosti neeviduje a že „splatnost je stanovena ve splátkovém kalendáři, který je plněn“. Potvrzením o neexistenci pohledávek Médeu podpořila také ČSOB, připomíná Médiář.

Mediální agentura Médea funguje jako zprostředkovatel při zadávání reklamy mezi firmami a médii. Soukup ji převzal koncem 90. let a vybudoval z ní jednoho z hlavních hráčů na českém trhu. Většinovým majitelem agentury je skrze společnost Rainbow Wisdom Investment čínská společnost CITIC, druhým největším akcionářem je Jaromír Soukup.