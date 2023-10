Desítky e-knih zdarma. K iDNES Premium přibyla rozšířená nabídka benefitů

Ve světě, kde technologie neustále pokračují kupředu, zůstává jedna konstanta – naše láska ke knihám. Přesto se s měnícími se časy mění i způsob, jakým knihy čteme. E-knihy přinášejí pohodlí, přenosnost a okamžitý přístup k mnoha titulům. Díky nim můžete ušetřit místo na knihovničce a mít svou oblíbenou knihu vždy u sebe, ať jste kdekoli. Je to ideální způsob čtení na cestách, během dovolené nebo prostě doma v obýváku.

E-knihy jako benefit členství v iDNES Premium existují od začátku fungování služby. Díky spolupráci s Knihy Dobrovský jsme však nabídku výrazně rozšířili. Dříve si každý měsíc mohl uživatel vybrat jednu e-knihu z nabídky čtyř různých titulů. Nyní se tato nabídka rozrostla na 22 titulů, přičemž každý měsíc přibudou dva nové a všechny ostatní zůstávají v nabídce.

Záhady i napětí

V nabídce vás čeká například titul Bird Box, který Netflix adaptoval jako film se Sandrou Bullock v hlavní roli. Čtenář se ocitne v postapokalyptickém světě, kde neznámá hrůza nutí lidi schovávat se s očima pevně zavřenýma. Dalším titulem plným napětí je Blackout od Marca Elsberga, kde se celá Evropa potýká s masivním výpadkem proudu, což vyvolává otázky o naší závislosti na technologii a elektrické energii. Jde o bestseller s miliónovými prodeji.

Filmová adaptace Bird Box

Hudební senzace

Další kniha, která se dočkala adaptace na streamingové platformě, tentokrát na Amazon Prime, je Daisy Jones and The Six od Taylor Jenkins Reid, která vás zavede zpět do zlaté éry rock ‚n‘ rollu 70. let. Ponořte se do vzestupů a pádů ikonické rockové skupiny a objevte pravdu za jejich legendou. Pokud máte rádi jedinečné literární zážitky, Rumový deník Huntera S. Thompsona vás zavede do světa novinářství, lásky a dobrodružství v exotickém Porto Ricu.

Ze seriálu Daisy Jones and The Six

Hrdinové na nečekaných cestách

Cyberpunk od Andrzeje Ziemiańského vás zavede do futuristického světa, kde se technologie a lidskost střetávají v boji o budoucnost. Jde o knižní rozšíření světa, který znají hráči videoher díky titulu Cyberpunk 2077 od polských vyvojářů CD Projekt. Dalším zajímavým knižním hrdinou je stárnoucí kovboj v Cry Macho, který se vydává s mladým chlapcem na emotivní cestu přes hranice Texasu. Tato kniha byla zfilmována s Clintem Eastwoodem v hlavní roli.

Keanu Reeves ve videohře Cyberpunk 2077

Buďte lepšími lidmi

Naslouchejte! od Dalea Carnegiea vás vyzve k novému pohledu na komunikaci a význam opravdového naslouchání. Jak můžeme vytvářet hlubší a smysluplnější vztahy, když se naučíme skutečně poslouchat? Pokud hledáte inspiraci k osobnímu rozvoji a sebepoznání, Chytře na prů*ery od Gary Johna Bishopa vám nabídne surové a upřímné rady pro životní výzvy, kterým čelíme každý den.

Kompletní nabídku najdete v sekci e-knihy a je pro všechny předplatitele iDNES Premium. Získat lze jednu e-knihu zdarma v kalendářním měsíci. Další měsíc je možné si stáhnout zase další titul v rámci předplatného. Chystá se také plošná vysoká sleva pro všechny předplatitele iDNES Premium na nabídku e-knih u Knihy Dobrovský.