Zemědělci se připojí k evropským protestům 20. března. Traktory vyjedou i na hranice

Pýcha uvedl, že návrhy na podporu zemědělství, které ve středu v Jablonci nad Nisou schválila vláda, představují sice posun správným směrem, k výraznému zlepšení situace českých zemědělců podle něj ale nepřispějí.

Protesty zemědělců se podle Pýchy budou konat u příležitosti jednání Evropské rady, které připadá na 21. března. „Zcela nepochybně vnímáme pozitivně, že se Česká republika přihlásila ke zmírnění podmínek pro vyčleňování orné půdy mimo produkci, ale nedojde-li zároveň k razantnímu řešení nestability evropského trhu s některými komoditami, včetně nekontrolovaných dovozů z Ruska přes třetí země, bude mít tato změna jen nepatrný dopad,“ uvedl Pýcha.

Zemědělské organizace v tiskové zprávě uvedly, že se do protestů zapojí farmáři z Německa, Nizozemska a Belgie. „Současně požádáme o podporu nevládní organizace z Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Slovinska nebo Bulharska, které podepsaly společné prohlášení z 22. února,“ uvedl předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter.

Zemědělci také požadují podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem. Dalšími požadavky jsou nedanění evropských provozních dotací a omezení bezcelního dovozu zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.

Ministr Výborný zemědělce požádal, aby se protesty uskutečnily spíše symbolicky na státních hranicích. „Velmi bych prosil o to, aby skutečně nedošlo k nějakému narušení provozu,“ řekl. Doplnil, že na jednání ministrů zemědělství EU 26. března bude usilovat o to, aby bylo ruské obilí, na jehož dovoz do Evropy si zemědělci stěžují, zařazeno na sankční seznam. „Není důvod, proč by v Evropě bylo jediné zrno z Ruska,“ řekl.

Protesty mohou mít podle organizátorů podobu veřejných shromáždění a diskusí s cílem vysvětlovat problémy zemědělců, které ztěžují jejich práci. Uskuteční se především v regionech, přičemž organizace zůstává na místních uskupeních. Může jít také o protestní kolony zemědělské techniky v krajských městech nebo u hraničních přechodů.

Agrární komora včera oznámila, že zemědělci sdružení pod jejími křídly připravují protest i na 21. března. O formě protestu podle mluvčí AK Barbory Pánkové představenstvo komory ještě rozhodne. Doplnila, že se svými problémy se chtějí zemědelci obrátit i na prezidenta Petra Pavla.