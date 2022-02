VIDEA TÝDNE: Ruský test raket, útok žraloka a pád stromů na dálnici

Rusko v sobotu úspěšně uskutečnilo vojenské cvičení zaměřené na strategické jaderné zbraně. Dohlížel na něj přímo prezident Vladimir Putin. Všechny vypálené střely zasáhly umělé cíle. Celou akci, která přišla v době prudké eskalace na východě Ukrajiny, spolu s ním sledoval také běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

Provoz na dálnici D1 na Benešovsku ve čtvrtek zkomplikovaly stromy a větve. Ty spadly na vozovku kvůli silnému větru. Na místě se tvořily kolony, auta jezdila jedním pruhem. Na dálnici bouraly tři dodávky, nehoda si vyžádala jedno lehké zranění.

Žralok ve středu zabil plavce u pobřeží největšího australského města Sydney. „Muž utrpěl katastrofální zranění. Nemohli jsme pro něj už nic udělat,“ uvedl mluvčí záchranářů, kteří na místě zasahovali. Podle místních médií je to první smrtící útok žraloka v Sydney od roku 1963.

Jaromír Jágr v úterý oslavil 50. narozeniny, ale den to pro něj byl prý úplně běžný. S novináři vzpomněl na tátu, který mu v mládí věštil, že nejsilnější bude právě po čtyřicítce. Hokejový útočník ale přiznává, že se už dávno změnil z obávaného predátora, který prahl po tom být nejlepší, v býložravce, jehož baví výchova mladých talentů.

Akvárium s želvami na Zanzibaru je rezervace, kde se starají o tato nemocná zvířata, než je zase vypustí do volné přírody. Turistům tu za poplatek dovolí je krmit, a dokonce si s nimi i zaplavat. Na fotkách to vypadá atraktivně, když se „instamodelky“ z celého světa vrhají mezi želvy. Průvodci vám sice budou tvrdit, že želvy nekoušou, ale není to tak úplně pravda.