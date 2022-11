Kdo pohlídá kampaň na Hrad? Strážci stran končí, nástupci až na jednoho chybí

Předsedovi Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH) Vojtěchu Weisovi končí na konci roku šestiletý mandát. Jenže právě tento úřad dohlíží na transparentnost účetnictví politických stran a hnutí. Nyní také na účty prezidentských kandidátů. Takže v prezidentských volbách bude patřit mezi nepostradatelný orgán. Se začátkem příštího roku končí mandát také dalším čtyřem členům ÚDHPSH.

Právě těsně před volbami čeká úřad změna vedení. Vojtěcha Weise do předsednické funkce jmenoval prezident Miloš Zeman v roce 2017, kdy úřad vznikl. Weis pro iDNES.cz řekl, že v této práci pokračovat nechce. Jeho šestileté vedení úřadu navíc kritizuje organizace Transparency International (TI).

„První předseda ÚDHPSH pan Vojtěch Weis předvedl ve své funkci absolutní nekompetentnost. Nebyl schopen spolupracovat s ostatními členy Úřadu nebo jinými institucemi. Proto je naprosto nepředstavitelné, že by mohl v roli předsedy pokračovat,“ uvedl ředitel organizace Ondřej Kopečný.

Spolupráce s členy úřadu nebyla jednoduchá

Na slova organizace pro iDNES.cz reagoval Weis. „Toto vyjádření je úsměvné a zásadně s ním nemohu souhlasit. Já jsem byl postaven jako předseda ústředního správního úřadu před úkol vytvořit fungující instituci bez předchozí historie, se všemi náležitostmi, personálním a materiálním vybavením, a to od nuly. To se mi také povedlo,“ řekl Weis.

Podle jeho slov se Kopečný z TI stal ředitelem hotové, po všech stránkách fungující instituce. „Již z toho mála je zřejmé, že naše vstupní podmínky jsou nesrovnatelné. Pokud by měl pan ředitel pravdu, Úřad by ve svém důsledku nevnikl,“ doplnil Weis.

Dosluhující šéf úřadu také poukázal na spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a ministerstvem vnitra. Ta podle něj byla na vysoké úrovni. Problém však podle jeho slov byla spolupráce s členy úřadu, která podle jeho slov jednoduchá nebyla.

„V průběhu funkčního období zaznamenala dynamiku, kdy členové místo toho, aby se věnovali dohledové a kontrolní činnosti, zasahovali do kompetencí vyhrazených předsedovi úřadu v oblasti provozní činnosti či investic. Reálný výkon kontrolní a dohledové agendy, který leží převážně na odpovědnosti zaměstnanců oddělení kontroly a správního řízení, jsem se snažil narovnat interně alespoň jejich účastí při rozhodování o dalších postupech a procesech dohledové a kontrolní činnosti,“ vysvětlil.

Weis však současně uvedl, že byl za tento pokus vystaven tak silnému mediálnímu tlaku, že nakonec na změny rezignoval a přistoupil na stávající systém, kdy do managementu úřadu zapojil i jeho členy.

Ředitel ÚDHPSH Vojtěch Weis.

„Nyní bude zjevně zakotveno i legislativně posílení postavení členů, včetně jejich řídicích kompetencí, možnosti interpelací a řízení předsedy úřadu. Nedomnívám se však, že tato úprava může vést k lepšímu a transparentnějšímu výkonu dohledové a kontrolní agendy, k níž byl úřad zřízen,“ vyložil.

V dovysvětlení upřesnil, že členové úřadu dostanou posílené pravomoci, ale nevznikne jim za činnost odpovědnost. Také budou moci vetovat kroky předsedy úřadu a vstupovat do jeho agend.

Koalice chce Františka Siveru

Nevyhnutelná výměna šéfů však proběhne přesně v souběhu s politicky významnou, sledovanou a vyhrocenou prezidentskou volbou. „Výrazně tak zkomplikuje kontrolu, zda všechny kandidátky a kandidáti hrají ve volební kampani fér,“ doplnil Kopečný z Transparency International.

Organizace však také upozornila, že by mělo dojít včas ke zveřejnění jmen, které budou poslanecké a senátní kluby do vedení úřadu navrhovat. Systém je totiž vcelku komplikovaný.

Ve zkratce: předsedu jmenuje prezident republiky, který si vybírá ze dvou navržených jmen. Po jednom kandidátovi navrhuje každá komora Parlamentu. Končícímu prezidentovi se však nabízí možnost samotné jmenování vedení odložit, což by činnost již tak nestabilního úřadu ještě více zkomplikovalo, upozorňuje TI.

Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy i mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Dosud však na dotazy nereagoval. Pokud by však nebyl do konce roku zvolený nový předseda, jeho funkci by převzal do 31. ledna 2023 Tomáš Hudeček, který je již nyní pověřen zastupováním předsedy úřadu.

„Do konce mandátů členů současného vedení ÚDHPSH už nezbývá mnoho času. Je za pět minut dvanáct, aby Sněmovna a Senát začali vybírat nové členy na základě otevřené parlamentní debaty o prioritách směřování Úřadu,“ varoval právník TI Jan Dupák.

Redakce iDNES.cz oslovila poslanecké a senátní kluby, zda již mají svého favorita. Třeba pětikoalice ve Sněmovně již kandidáta má. „Lhůta na podání kandidátů již proběhla a my jsme za kluby SPOLU podali návrh na Františka Siveru, který již v rámci člena ÚDHPSH pracuje,“ uvedl pro iDNES.cz předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

František Sivera dosud na úřadu zastával funkci člena a byl pověřen koordinací kontrol volby prezidenta a voleb do Evropského parlamentu. S jeho nominací souhlasí i předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Možný kandidát do vedení ÚDHPSH František Sivera.

„Tuto nominaci jsme řešili i v rámci pětikoalice předsedů klubů a shodli se na nominaci Sivery, který se jako člen osvědčil a má zkušenosti s řízením tohoto úřadu. Tuto nominaci jsem i za náš klub podepsal,“ řekl pro iDNES.cz Výborný. Nominaci bude podle poslance Jakuba Michálka respektovat i klub Pirátů.

Redakce iDNES.cz oslovila i samotného Siveru s dotazem, zda by se funkce ujal. Zatím ale na dotaz nereagoval. Weis na otázku, zda by byl Sivera dobrým předsedou, uvedl, že to může ukázat pouze čas. „Každopádně jeho nástupní pozice bude výrazně jednodušší, nastoupí do plně funkčního úřadu,“ doplnil.

Trochu jiná situace ohledně kandidáta panuje v Senátu. Tam totiž jasno ještě není. Mluvčí senátora Zdeňka Nytry, předsedy největšího klubu v Senátu tvořeného ODS a TOP 09, pro iDNES.cz potvrdila, že volba předsedy se bude na klubu teprve řešit. „V tuto chvíli nemůže pan senátor potvrdit, zda máme nebo nemáme favorita,“ doplnila Markéta Fajfrová.

Nehodlám jít do předem prohrané bitvy

Senátor a předseda klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement pro iDNES.cz řekl, že jeho klub nebude pravděpodobně navrhovat žádného kandidáta.

Kromě šéfa úřadu končí i čtyři členové, a to Jiří Navrátil, František Sivera a Tomáš Hudeček. Těm končí funkční období k 31. lednu 2023. Člen Jan Outlý nastoupil na úřad jako poslední, a jemu končí funkční období až k 31. březnu 2023. Právě výběr nových členů bude na Senátu. Nominovat je kromě jeho členů mohou i Nejvyšší kontrolní úřad a Poslanecká sněmovna. Přitom platí, že z kandidátů navržených Sněmovnou vybírá Senát dva členy ÚDHPSH.

Redakce iDNES.cz oslovila i dosluhující členy, zda se budou chtít o post ucházet znovu či jestli vůbec mají na znovuzvolení podporu. Například Tomáš Hudeček sdělil, že obhajobu funkce zvažuje. „Nehodlám ale jít do předem prohrané bitvy. Jednání o případné podpoře teprve povedu,“ uvedl Hudeček.

Naopak pokračovat nehodlá Jiří Navrátil. „Vracím se do akademické sféry,“ řekl pro iDNES.cz. To Jan Outlý přiznal, že by rád absolvoval ještě jedno funkční období. „Tentokrát bez času ztraceného těžkopádným rozjezdem úřadu a organizačními lapáliemi. Zda mám podporu, nevím. Z povahy funkce není vhodné si o ni aktivně říkat u těch, které současně kontroluji,“ řekl Outlý.

Končící ředitel Weis pro iDNES.cz ještě konstatoval, že přes všechny „porodní“ bolesti, i s minimalistickým personálním obsazením, vybudoval ústřední správní úřad, organizační složku státu, která v oblasti kontroly a dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí plní všechny zákonem stanovené povinnosti.

„Svému nástupci funkci rozhodně nezávidím. Po zavedení změn dle novely zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích bude předseda zodpovědný za chod a finance úřadu jako jediný statutár, ale zároveň mu budou pokyny k práci vydávat členové úřadu bez této zodpovědnosti,“ dodal Weis.