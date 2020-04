KOMENTÁŘ: Kde je Bůh v době pandemie

Vědci hledají lék, který by nás před zákeřným virem ochránil, ekonomové přemýšlejí nad tím, jaké bude mít pandemie dopady na hospodářství. Téměř úplně se přitom opomíjí duchovní rozměr celé krize. Odvykli jsme si přemýšlet nad hlubším smyslem podobných událostí. Už se po způsobu našich předků netážeme: „Co nám tím chce Bůh sdělit?“ Zvláště křesťané by v náročné situaci, jako je tato, měli dokázat veřejnosti tlumočit Boží výzvu, která je v ní ukryta. Vždyť ve světě se nemůže odehrát nic, aniž by o tom Bůh věděl.