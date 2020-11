Poslanci kývli na kompenzační bonus 500 korun za den pro podnikatele

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hlasovalo pro to 172 ze 176 přítomných poslanců. Zdrželi se jen tři poslanci hnutí STAN a poslankyně ANO Andrea Babišová.

„Mám zaplavenou schránku desítkami žádostí, kdy už bude kompenzační bonus,“ řekla před tím poslancům ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Nepochybuje, že záko rychle podepíše i prezident Miloš Zeman. Od 16. prosince se podle ní bude moci začít vyplácet.

„Proč neříkáte lidem, že to není 500 korun, ale o třetinu méně, protože ti lidé musí zaplatit zdravotní a sociální pojištění? ANO, ČSSD a KSČM odmítly schválit odpuštění odvodů do konce roku,“ vytkl vládě šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Šest opozičních stran takovou pomoc podnikatelům přitom chtělo projednat a schválit, uvedl.

Minimální záloha platby na sociální pojištění je pro osoby samostatně výdělečně činné letos 2544 korun, výše minimální zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ 2352 korun, celkem 4896 korun. Pokud tedy dostane za třicet dnů kompenzační bonus 15 tisíc korun, zhruba třetinu státu vrátí platbou na sociální a zdravotní pojištění.

Senát k vládnímu návrhu chtěl přidat, aby kraje obdržely ze státního rozpočtu jednorázově 300 korun na každého obyvatele, a to kvůli tomu, že kompenzační bonus zasáhne i do rozpočtů samospráv. Pro to ale hlasovalo jen 79 ze 173 přítomných.

K šesti opozičním stranám se přidali jen dva vládní poslanci, bývalá hejtmanka Karlovarského kraje za ANO Jana Mračková Vildumetzová a bývalý hejtman Vysočiny za ČSSD JIří Běhounek.

Obcím i krajům klesly příjmy ze sdílených daní, protože vláda právě z těchto peněz vyplácí příspěvek podnikatelům



„Peníze pro kraje jsou v konečném důsledku pro lidi. A vy děláte všechno pro to, abyste je o ty peníze připravili,“ vytkla vládě místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová.



O bonus nyní budou moci požádat podnikatelé, kterým vláda přímo usnesením vlády vypnula podnikání a zamezila jim v podnikání. Další podmínkou žádosti bude, že příjmy z podnikání musí být u žadatele větší než polovina příjmů. Žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu bude možné podávat za dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen od 5. října.

Změna pravidel insolvencí

Změny některých pravidel insolvencí a exekucí se v souvislosti s nynější koronavirovou krizí zřejmě prodlouží nebo obnoví. Například podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Předpokládá to vládní novela zákona přijatého za jarní fáze epidemie covidu-19, kterou znovu schválila Sněmovna.



Senátoři vrátili poslancům také změny pravidel insolvencí a exekucí. Chtěli vyškrtnout zrušení povinného souhlasu věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů.

Souhlas nemá být vyžadován podle přijatého vládního návrhu, který ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman, pokud dlužník požádal o moratorium do konce srpna. Úleva se bude týkat mimo jiné leteckého dopravce Smartwings.