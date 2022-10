KLAMATÉŘI: Šmejdi nejdřív nabourají vaši sebedůvěru, říká psycholožka Mazalová

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Je to přesně 10 let od kauzy Šmejdi, na které spolupracovala. Romana Mazalová popisovala manipulativní techniky prodejců. Dnes slovo „šmejd“ zlidovělo a předváděčky, podomní prodej i nevyžádané nabídky po telefonu zmizely. Mazalová však poukazuje na to, jak se manipulátoři zneužívající lidi přesunuli z předváděcích akcí do online prostoru. „Nabízejí ženám kurzy k posílení ženství,“ říká.