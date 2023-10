Volit půjde i z dovolené a bez voličského průkazu, slibuje poslankyně Potůčková

Co přesně se změní v tom, jak a kdy budeme volit?

Rozdělila bych změny na několik fází úprav volebního systému. První fáze byla poměrně velká, protože jsme odhlasovali změnu ústavy. Panovala na tom široká shoda i s opozicí. Šlo o vymezení senátních obvodů a zakotvení pevného termínu pro volby do krajů, do senátu. Ty budou vždy první ukončený týden v říjnu. Myslím si, že je to dobře kvůli předvídatelnosti, a to nejenom pro voliče, ale i pro strany, protože budou vědět, kdy mají začít s kampaní.

Pak máme druhý balíček, nový volební kodex, který je poměrně rozsáhlý a měl by platit od 1. ledna 2026. Teď je ve Sněmovně v prvním čtení. Je tam spousta zajímavých úprav. Ve třetí fázi budeme řešit úpravu sběru podpisů na petice v rámci zákona o volbě prezidenta republiky.

Spadá do změn i korespondenční volba?

Naše trochu začarovaná korespondenční volba je taková fáze čtyři. Tam není co připravovat, ta je připravená a je to jednoduchý návrh, po němž volají zejména krajané, ale například i naše zastupitelské úřady.

Myslím, že je to už jen o politickém rozhodnutí, jak to načasovat, protože samozřejmě, což už asi tušíte, to nebude v Poslanecké sněmovně jednoduché, opozice je proti a bude to trochu boj a na noční lehátka.

A existuje už termín, kdy by korespondenční volba opět mohla zamířit do Sněmovny?

To je opravdu na politickém rozhodnutí, ale odpovídá to plně programovému prohlášení vlády. Bylo-li by to na mě, tak já bych chtěla samozřejmě s tím jít co nejdříve, ale je to na citlivém jednání v rámci vlády a koalice.

Dotknou se změny nějak i prezidentské volby?

Té se netýkají, čekáme ještě na další novelu zákona o volbě prezidenta republiky. Její hlavní úpravy se týkají především trošku chaotického sběru podpisů, na který upozornil i Nejvyšší správní soud, aby nedocházelo k chaosům, jako tomu bylo třeba u pana Janečka. Na to je potřeba reagovat legislativně.

A co jednodenní volba? Bude?

S jednodenní volbou počítal původní návrh ministerstva. V Evropě jsme velký unikát s dvoudenní volbou. Nicméně padla námitka, jak ze strany některých koaličních stran, tak ze strany opozice, že mají obavy u komunálních voleb ve velkých statutárních městech, kde jsou opravdu ty velké plachty, že by to mohlo dělat problém okrskovým volebním komisím.

Myslím, že nemá smysl kvůli tomu blokovat celý kvalitně připravený volební kodex. Takže nový poslanecký návrh tam nechává dva dny, jak jsou lidé zvyklí. Dál pak samozřejmě můžeme, a také již vedeme, debaty o případné změně komunálních voleb do budoucna.

Mluvíte také o tom, že by volby měly být víc elektronické. Co to má znamenat v praxi?

V rámci tohoto volebního zákona přidáváme hodně věcí, kdy díky digitalizaci přinášíme několik novinek. Zaprvé jednotný seznam voličů na základě evidence obyvatel, druhá věc je registr kandidátních listin, to bude všechno elektronicky. V komunálních volbách ale necháváme možnost, že kandidátky budou moci být i v listinné podobě.

Třetí je registr okrskových volebních komisí, budeme tedy digitálně vědět o všech okrskových volebních komisích, protože budou v jednotné databázi. To nám také potom usnadní žádosti o voličské průkazy.

A pak máme nástroj e-petice, to znamená, že i sběr v komunálních volbách, kdy je potřeba sebrat určitý počet podpisů, abyste si mohli vytvořit politický subjekt, bude také elektronicky, přičemž ponecháváme i tradiční listinnou možnost.

Každý se bude moct do systému přihlašovat prostřednictvím e-identity, což znamená, že všechny ty podpisy už budou automaticky ověřené a nemusí probíhat fyzická kontrola.

Zjednoduší se přístupnost ještě v něčem dalším?

Usnadní se i žádosti o voličský průkaz. Budete mít dvě možnosti. Buďto si zažádat o voličský průkaz a na něj volit kdekoliv, změna je v tom, že už nemusíte jezdit domů. Například student bydlí v Liberci, studuje v Praze a musel si o voličský průkaz jet zažádat domů, teď nebude muset, může to udělat naprosto kdekoliv, zajde na obec a prostě si o něj zažádá a vyzvedne.

To si myslím, že je obrovská úleva a v podstatě tím naplňujeme zásadu co největšího rozšíření volebního práva pro všechny, protože opravdu spousta lidí s tím měla problém, dlouhodobě bydlí jinde, nevycházela jim ta cesta, nebo to pro ně bylo třeba i drahé.

A pak bude ještě digitalizovaná možnost, kdy se volič v rámci e-identity může přihlásit do systému a změnit si volební okrsek sám, třeba když ví, že na volební víkend pojede lyžovat. Takže nebude muset mít v ten moment ani papírový voličský průkaz, a ten okrsek už ho tam bude mít a bude o něm vědět, že tam bude hlasovat.

Ta druhá varianta bude tedy celá online?

Ano. A já pevně doufám, že lidé, kteří jsou aktivní a jezdí třeba na hory lyžovat, budou tuto elektronickou podobu co nejvíce využívat. Protože bude fajn i pro obce, že se na to budou moct připravit, když se tam najednou nahrne větší množství voličů.

Změní se něco i v přístupnosti voleb?

Volby budou snazší i pro osoby s omezenou svéprávností, to byla jedna z výhrad Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která k volbám u nás zaznívala.

Nově také budou moct s volební schránkou členové komise odejít například ven před místnost, kde bude člověk, který třeba nemůže vyjít schody, moct odhlasovat do přenosné volební schránky. To je praktické tam, kde není bezbariérový přístup a je tam například hodně schodů.

Také se umožňuje lidem s postižením nebo starším, kteří už na ten lístek nevidí, asistence ve volební místnosti v doprovodu osoby, která ještě nemá aktivní volební právo.

A co pro kandidáty ve volbách, počítá se s nějakou novinkou i pro ně?

Ano, dotkne se to toho, co o sobě na arch budou moci uvést u zaměstnání. Kolikrát to jsou opravdu takové texty na sedmi řádcích, co všechno člověk dělal. To se nově omezuje na 30 znaků včetně mezer.

Platí, že nově by měli být kandidáti do Senátu na jednom volebním lístku?

Ano, to znamená, že tam, kde kandiduje 10 senátorů, nebude 10 lístků, ale jen jeden a na něm budou všichni kandidáti.

Když se ještě vrátíme ke korespondenční volbě, mluvíte o mýtech kolem ní. Co máte na mysli?

Je jich spousta, to je myslím na úplně samostatný rozhovor. A to téma by si zasloužilo demýtizaci. Například takovéto operování s tím, jak to dopadlo v posledních prezidentských volbách Spojených státech. Do současné doby přitom nemáme jediný pravomocný rozsudek, který by prokazoval jakoukoli manipulaci či podvod. Nebo volby v Rakousku, kde se jim rozlepovaly obálky, když se volil prezident, tak druhé kolo opakovali znovu čistě z praktických důvodů.

Mimochodem, co mě překvapilo a mluvila jsem o tom i s velvyslanci, říká se, že opozice nechce korespondenční volbu proto, že většina lidí žijících v zahraničí by je nevolila. To je takový běžný argument, není ale pravda, zvlášť u starších krajanských hnutí a starších krajanů, kteří často bojují s dostatkem relevantních informací z domova a i jsou pod útokem dezinformačních serverů.