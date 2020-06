Konec roušek bude na začátku prázdnin, předpověděla hygienička

Šíření koronaviru je podle ní pod kontrolou a virus navíc slábne. Odmítla nicméně prohlášení lékařky Soni Pekové nebo statistika Ladislava Duška, že druhá vlna nepřijde. „V mém případě je to v úrovni přání, že nemoc odejde a už se nevrátí. Nicméně nehledě na přání musíme být připraveni na to, že se to může stát a zužitkovat řešení a zkušenosti, které z těchto čtyř měsíců máme,“ upozornila pro Právo Rážová.

Hygienici podle ní situaci bedlivě sledují a každodenně vyhodnocují vývoj trendů. „Další vlny uvolňování nás čekají 15. června a řekněme poslední na konci června,“ shrnula. Je možné, že dojde i k předčasnému uvolňování zavedených opatření. „Ale také můžeme zatahovat brzdu,“ dodala Rážová.

Otázkou zůstává, kdy definitivně sundáme roušky. „Bez nich by mohli nejpravděpodobněji lidé jezdit v hromadné dopravě (...) začátkem července,“ míní hygienička.

Připomněla ale, že nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy považuje za velmi důležité. „Je tam velká kumulace lidí, které neznáte, udržení rozestupů není reálné a kontakt může být poměrně dlouhý, takže je zde zvýšené riziko šíření kapénkové nákazy. Tam je nošení roušek velmi užitečné a smysluplné,“ shrnuje Rážová.

Podala přihlášku na trvalý post hlavní hygieničky

„Virus tu s námi stále je. Vyskytuje se nicméně v menších ohniscích, kde se daří trasovat kontakty a hlídat, aby nedošlo k dalšímu nekontrolovanému šíření. Byť výskyt viru je nízký a omezený na jednotlivá ohniska jen v některých regionech, opatření je nutné a moudré dodržovat v celé republice,“ řekla hygienička. Upozorňuje, že riziko stále není nulové.

Zátěžová zkouška bude volný pohyb přes hranice, byť se zeměmi, kde je pravděpodobnost nákazy podobná. „Stále o tomto novém typu koronaviru víme jen to, co nám ukazuje během této pandemie, takže já si netroufám odhadovat, jak to bude dál,“ dodala Rážová.

Vyjádřila se také k nové funkci hlavního hygienika. Ten by měl nastoupit prvního července. Předchozí hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou vláda odvolala v březnu, na její místo dočasně nastoupila právě Rážová. „Bude to ten, který vyhraje výběrové řízení, které nyní probíhá. Já jen mohu říci, že jsem si do něj podala přihlášku,“ uzavřela.