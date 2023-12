Prezident se zabydluje v Lumbeho vile, do areálu nastěhoval i svou tchyni

Pavlovi bydlí v zrekonstruované Lumbeho vile od konce října, později se do areálu nastěhovala i matka první dámy. „Maminka Evy Pavlové je po lékařském zákroku a potřebuje pomoc rodiny a úzký kontakt s blízkými. Bude proto obývat prostor, který náleží k Lumbeho vile,“ řekla prezidentova mluvčí Mária Pfeiferová.

Prezident dříve mluvil o tom, že přímo na hradě by bydlet nemohl. „Asi málokdo by chtěl opravdu bydlet na zámku, a tam to jsou místnosti jak na starém zámku s vysokými stropy a krásným starým nábytkem. Ale vůbec nepřipomínající bydlení,“ vysvětlil.

V Lumbeho vile před Pavlovými bydlela choť bývalého prezidenta Miloše Zemana Ivana. Pavlovi se líbilo prostředí, kde vila stojí, musel ji ale nejdříve zrekonstruovat. „Bohužel asi měla paní Zemanová, která tam žila před námi, trochu jiný vkus, takže to prostředí působí trochu depresivně. Takže bychom ho rádi trochu osvětlili. A pokud se nám to podaří, tak tam budeme rádi přes týden bydlet,“ uvedl prezident po nástupu do úřadu. O víkendech by podle dřívějších vyjádření Pavel rád jezdil do svého domova v Černoučku u Roudnice nad Labem nedaleko Řípu.

Prezidentský pár absolvoval několik prohlídek vily. „Evě se nejvíc líbilo ve sklenících, kde se kromě krásných květin, ovoce a zeleniny personál stará i o zdomácnělé kočky. U mě zabodovala půda, kde si dovedu představit ideální „man cave“ neboli chlapskou zašívárnu,“ napsal prezident na X po první návštěvě v březnu.

Redakci Blesk.cz se podařilo zjistit, co Pavlovi za bydlení v Lumbeho vile hradí. „Nemají žádný nájem, to je na účet Hradu. Stejně tak energie. Platí si jen stravu. To samé je i v případě maminky paní Pavlové,“ uvedl zdroj z hradu.