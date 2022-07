Nemocné Renatě zbyly po ohni jen léky a klíče, pomáhá i policejní psycholog

Při úprku ze svého domu si osmapadesátiletá paní Renata nic nevzala. „Přijela ke mně s klíči od auta. Nemá nic. Nezbylo nic. Ani tašku si nezabalila. Nepočítala s tím, že už se domů nevrátí. Sedla do auta a odjela,“ popisuje Iveta s tím, že jedinou věc, kterou si z domu její teta vzala, byly léky.

Chybělo přitom málo a Renata mohla být sama obětí požáru. „V pondělí mi pořád volala, že ji všichni chtějí z domu dostat ven. Brečela, že tam zůstane a dům neopustí,“ dodává Iveta, která svou tetu přemlouvala, aby dům rychle opustila. „Prosili jsme ji, ať přijede a nezůstává tam, že bude překážet v hašení,“ říká Iveta s tím, že se tetu nakonec podařilo přimět k odjezdu. Právě u své neteře má nyní prozatímní útočiště.

Rodina až ráno zjistila, že dům lehl popelem

Hasiči bojují s rozsáhlým požárem, který vypukl v Národním parku České Švýcarsko už od neděle. I když se v pondělí dařilo dostat požár částečně pod kontrolu, v odpoledních hodinách přišel vítr, který vše radikálně změnil.

Plameny se začaly znovu šířit. Mnoho lidí museli evakuovat a ve večerních hodinách oheň postoupil k Hřensku. Hasiči se ze všech sil snažili zabránit požáru domů. V obci Mezná však propuklo ohnivé peklo, dům paní Renaty je jeden ze tří, který plameny vzaly.

„Teta mi říkala, že ji hasič plácal po rameni a říkal ‚Nebojte se, mi vám dům ochráníme‘. Tohle nám teď pořád opakuje, že jí slíbili, že dům ochrání,“ vypráví dál Iveta. Nikdo si podle jejích slov neuměl představit, co nastane. V domě na adrese Mezná 56 bydlela už Renaty babička, proto je pro ni toto místo velkou srdcovou záležitostí.

Dům je úplně na odpis

„Při příjezdu do středu obce jsem zjistil, že z místa, kde měla být vidět střecha, trčely komíny. Tak jsem do domu zašel,“ přibližuje pan Jaroslav, dobrovolný hasič a příbuzný paní Renaty.

Ten v době, kdy hasiči v obci bojovali s ničivými plameny, zrovna se svoji jednotkou hasil požár u úpravny vody. „Pak nás převeleli do lesa za obec na hašení požáru, který se znovu blížil k Mezné,“ doplňuje Jaroslav.

„Vyhořely tři domy, které jsou od sebe asi pět set metrů. Řada, ve které její dům stál, je celá, jenom její domek tam už není. Hasiči popsali, že létaly žhavé kusy, takže to asi přeskočilo na balkon,“ odhaduje se slovy, že dům byl celý dřevěný a oheň se rychle šířil.

„Dům je úplně na odpis. Ze začátku jsme si mysleli, že shořela pouze střecha, jenže bohužel, dům byl z větší části ze dřeva. Vyzděná je pouze spodní část, která je původní. Vlastně zůstaly obvodové zdi a vnitřek shořel. Je to jako, když zapálíte něco v kýblu. Ten vám zůstane, ale vnitřek shoří. Tak je to i tady. Vevnitř je to totální ruina,“ popisuje stav domu.

Ničivé pustošení ohně dokládají fotografie, které redakce iDNES.cz od pana Jaroslava získala. Ze snímků a videí je patrné, že oheň zasáhl především střechu.

Vyhořely tři domy, které jsou od sebe asi 500 metrů.

Pořád jen opakuje, že chce domů

Podle paní Ivety na tom její teta není nyní dobře. Stále se touží vrátit domů. „Teď tady byl i psycholog od policie, toho k sobě pustila, ale nikoho cizího ne,“ přiznává.

Dům, ve kterém paní Renata bydlela, rovněž sloužil jako menší apartmán pro turisty. „Na místě jsme ještě nebyli, nemůžeme ani do vesnice,“ říká Iveta.

Problém je v tom, že její teta se chce vrátit domů. „Říká, že si koupí zahradní domeček a bude na zahradě. Když jsem se jí ptala, kam půjde na záchod, tak mi řekla, že půjde domů,“ podotýká paní Iveta a současně dodává: „Pořád nám říká, že chce domů. Dneska to říkala i paní psycholožce tady. Ta se jí ptala, co by si teď přála... Pořád jen opakuje, že chce domů.“

Rodina se rozhodla své tetě pomoci a vyhlásila sbírku na stránce Znesnáze21. „Moje teta Renča je silná, obětavá a samostatná žena, která se vždy dokázala postarat o sebe i rodinu, ač má sama spoustu zdravotních problémů. Nyní se jí ze dne na den zhroutil celý svět,“ píše její neteř u sbírky. Do pátečního podvečera se zatím podařilo vybrat zhruba desetinu z potřebných 1,9 milionu korun.