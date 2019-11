Na kroupy si mohl počkat, tvrdí pojišťovna. Odmítá zaplatit za opravu auta

Forman rozhodně nečekal, že když do Kladna přijde špatné počasí, bude mít nějaké problémy s opravou svého BMW. Ročně totiž za pojištění u Allianz dával téměř 40 tisíc – až do roku 2017.

V červenci 2017 nad Kladnem k večeru udeřila silná bouře s krupobitím. Jakmile Forman zjistil, co kroupy udělaly s karoserií jeho vozu, okamžitě volal svou pojišťovnu. Zaměstnanci Allianz mu tehdy řekli, že má zajet do smluvního servisu a nechat si škodu vyčíslit. Pak budou jednat dále. Zápis o poškození automobilu ukazuje, že živel poškodil BMW zejména v přední části. Bylo potřeba opravit lak, blatníky, dveře či víko od kufru.

Autoservis tehdy vyčíslil hodnotu poškození na 150 tisíc. A tehdy začaly potíže. „Aby nevznikly komplikace, řekl jsem pojišťovně, aby mi dala krycí list. Jenže pak mi začali volat ze servisu, že jim Allianz stále nic neposlala, a tak auto nemohou opravit,” popsal Forman, jak došlo k prvnímu střetu.

Allianz mu tehdy jednoduše sdělila, že žádné kroupy jeho auto nepoškodily, a proto krycí list vydávat nebude. „Požádal jsem o revizní prohlídku, u které jsem chtěl být – na rozdíl od té první – přítomen. Společnost si vybrala technika, který auto prohlédl. „Nafotil ho a uznal, že šlo o poškození kroupami,” vypráví Forman.

Auto tedy znovu putovalo do servisu. Jenže pojišťovna krycí list automechanikům znovu neposlala. Formana odbyla tím, že dotyčný technik nepracoval pro ně, ale pouze na IČO, a tak jeho dokumentaci neuznává. A vyzvala Formana, ať si vybere kteréhokoli znalce z oboru, který by věc posoudil.

Posudek Aleše Kohouta „Charakter poškození laku odpovídá vyštípnutí částečky vrchního laku včetně barvy nárazem drobného ostrého předmětu. Vzhledem k umístění jednotlivých poškození po celé karoserii se nemůže jednat o nárazy drobných kamínků při jízdě vozidla. Jako technicky přijatelné se jeví poškození laku karoserie drobnými částečkami ledu při silném větru,“ stojí v posudku.

Forman oslovil znalce Aleše Kohouta, jehož vybral ze seznamu znalců na internetu; ten měl posoudit stav auta a důvod poškození. „Řekl, že auto poničily kroupy. Jenže pak si Allianz přizvala dalšího znalce, svého.” Ten jako jediný ve svém posudku uvedl, že poškození kroupy nezpůsobily.

„Po provedení prohlídky automobilu (...) znalcem a následném vyhodnocení pořízených fotografických a mikroskopických snímků lze konstatovat, že panely karosérie předmětného vozidla nevykazují žádných stop charakteristických po poškození krupobitím,“ stojí v posudku znalce Zbyňka Vlasáka. Na dotaz soudu, jaký je tedy důvod poškození auta, znalec neodpověděl. Uvedl pouze, že trvá na tom, že kroupy příčinou nejsou. Odmítl také jakkoli vyjádřit k posudku znalce Kohouta.

Čekání na kroupy

U soudu zástupce společnosti vytkl Formanovi, že si za probíhající bouře kolem půlnoci nešel škodní událost fotografovat, aby získal dokumentaci. A naznačil, že si klient „na kroupy mohl počkat“. Nakonec zpochybnil i výši žalované částky – ta přitom vychází z odhadu servisu, kam pojišťovna celou věc sama nasměrovala.

Auto a kroupy Co mají majitelé dělat, pokud jejich auto poškodí kroupy? Pojišťovny se shodují, že by měli okamžitě kontaktovat svou pojišťovnu. Podle rozsahu poškození jim operátoři call centra poradí, jak mají postupovat. Pokud je to možném, měli by přivézt vozidlo na prohlídku. Pokud přijet nemohou, měli by vyčkat, dokud nepřijede technik, který vozidlo na místě prohlédne na místě.

Forman se s Allianz o 150 tisíc na opravu soudí dodnes. Jeho poničený vůz stojí v garáži a pojišťovna stále tvrdí, že jamky a propadliny na karoserii nemohly způsobit kroupy.

„Podle mého názoru jsou kroupy buď válcového nebo kulového tvaru a nezpůsobují takové poškození až na podkladní vrstvu laku,“ uvedl během soudního líčení Vlasák. „Pokud jde o tvar krup, vycházel jsem prostě z nějakého obecného povědomí o kroupách,“ zdůvodnil, proč se ve svých závěrech rozchází se znalcem Kohoutem.

Soud patrně nařídí prohlídku vozidla dalším znalcem, kterého sám určí.



„Celé mě to stálo mraky peněz. Po pojišťovně chci jen to, co její smluvní servis vyčíslil jako škodu na mém autě. Velmi mě to překvapuje. Auto jsme měli u Allianz osm let. Není to tedy tak, že bych z nich chtěl vysát peníze. Chci jen službu, za kterou jsem si platil,” řekl Forman.

Redakce iDNES.cz žádala společnost Allianz o vyjádření. Mluvčí Václav Bálek sdělil, že nemůže podávat konkrétní informace ke konkrétnímu pojištění bez souhlasu klienta, a případ proto nebude nijak komentovat. Neodpověděl ani na otázku, zda se pojišťovna odvolá, pokud soud rozhodně ve prospěch Formana.