Česko se probudilo do chladného rána, na Šumavě naměřili minus 18 stupňů

Česko se v pátek probudilo do mrazivého rána, teploměry na většině míst ukazovaly od minus jednoho do minus pěti stupňů Celsia. Ojediněle bylo až sedm stupňů pod bodem mrazu. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde meteorologové naměřili minus osmnáct stupňů Celsia. Podle ČHMÚ by se ale na víkend mělo oteplit.