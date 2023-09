V Česku padaly teplotní rekordy, v Doksanech naměřili 27,9 °C

Ve Frýdlantu bylo dnes 24,6 stupně, tedy o 2,6 stupně víc než před sedmi lety. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku bylo dnes 23,7 stupně Celsia a v roce 2016 to bylo 22,5. V Holenici na Semilsku byl rekord vyrovnán, před sedmi lety i dnes tam bylo 23,4 stupně Celsia. Teplo bylo také na horách. Stanice Bílý Potok Smědava naměřila 20,8 stupně a byl tak překonán rekord z roku 2014, kdy tam bylo 18,1 stupně Celsia.

Ve Strojeticích na Lounsku padl také rekord z roku 2016, tehdy tam bylo 23,8 stupně a dnes 26,9 stupně. Stejně tak ve Smolnici na Lounsku byl překonán sedm let starý rekord. Dnes tam meteorologové naměřili 26,1 stupně Celsia, tehdy to bylo 24,2 stupně.

V Jihomoravském kraji dnes padly na stanicích měřicích teplotu déle než 30 let dva teplotní rekordy pro tento den, oba z roku 2016. „Nejvíce dnes meteorologové naměřili ve Strážnici na Hodonínsku, a to 27 stupňů, tam ale stále platí rekord z roku 1975, který je o čtyři desetiny vyšší,“ řekla Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Rekord zaznamenala stanice Brod nad Dyjí, kde meteorologové dnes naměřili 26,5 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2016 je o dvě desetiny nižší. Rekord padl i v Kuchařovicích na Znojemsku, kde meteorologové naměřili 26,2 stupně Celsia. Je to o čtyři desetiny více než v roce 2016, v němž byla dosud pro tento den naměřena rekordní teplota.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Ve Strání na Uherskohradišťsku dnes padl 32 let starý teplotní rekord pro 29. září. Meteorologové v obci naměřili 24,1 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 1991 činilo 24 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo dnes v kraji v Kroměříži, a to 26,4 stupně Celsia. Na dotaz ČTK to uvedla Jitka Kučerová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).