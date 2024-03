Jarní teploty doplní přeháňky, v závěru týdne bude až 17 stupňů

Podle meteorologů by během týdne neměly minimální teploty klesat pod nulu, odpolední teploty se budou pohybovat od 7 do 12 °C. „Kromě zvětšené oblačnosti se na začátku týdne hlavně ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku přidají i vydatné srážky, které na východě budou pokračovat až do středy. V polohách nad 1100 m jsou očekávané i srážky sněhové,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav.