Pákistán propustil Češku vězněnou za pašování drog. S návratem pomůže ambasáda

Pákistánské úřady propustily vězněnou Češku Terezu Hlůškovou, která byla ve vězení od roku 2018. Tamní celníci ji zadrželi v Láhauru se zásilkou heroinu. Po nedávném zproštění obvinění je na svobodě, s návratem do Česka jí pomůže ambasáda.

Češka Tereza Hlůšková krátce poté, co ji pákistánský soud poslal na 8 let a 8 měsíců do vězení za pašování drog. (20. března 2019) | foto: Profimedia.cz