V pátek přibylo přes 28 tisíc nově nakažených, výrazně méně než před týdnem

V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí. Laboratoře v pátek provedly přibližně 119 000 testů.