Přijde po covidu pandemie NeoCov? Není důvod k panice, mírní vášně experti

Nový koronavirus známý jako NeoCoV pochází z Jihoafrické republiky, kde byl objeven u netopýrů. Minulý týden o něm informovali vědci z čínského Wu-chanu v nově zveřejněné studii, která však zatím neprošla recenzí.

Podle zmíněné studie se zatím NeoCoV nepřenesl na člověka, je ale pravděpodobné, že k přenosu dojde. „Vir je vzdálen jednu mutaci od přenosu na člověka,” uvádí vědci ve studii.

Nejde přitom o novou variantu SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19. Místo toho je odvozen od koronaviru MERS-CoV, který je známý od roku 2012 a který je sice méně nakažlivý, ale podstatně více smrtelný. Na lidi se přenáší z velbloudů.

Většina mutací se neuplatní a zanikne

Odborníci ale upozorňují, že nyní se není čeho se bát. „NeoCoV prozatím nepředstavuje riziko, ale mohl by jím být. Je to informace, která je více méně hypotetického rázu,“ uvedl epidemiolog Roman Prymula.

Doplnil, že jde o variantu, která má řadu mutací. Ty by mohly mít klinický dopad v podobě závažnějšího průběhu. „Informací je zatím pomálu, ale jak jsem to pochopil, finální mutace, která by toto udělala, nenastala. Spíše existuje riziko, že by nastat mohla,“ vysvětlil.

Je nicméně podle něj těžké odhadnout, kdy a jestli vůbec ona zmíněná finální mutace nastane. „Těžko říct, může to být za hodinu, schopnost mutací je obrovská,“ myslí si. „Mutací je obrovské množství a jejich naprostá většina se neuplatní a zaniknou v slepých vývojových větvích,“ dodává.

Že nyní nejde o hrozbu, míní i viroložka a členka MeSES Ruth Tachezy. Poznamenala, že prozatím k nové mutaci četla jediný článek, ostatní média jej totiž podle jejich slov přebírají.

„Já bych lidi nestrašila, jsou to věci, o kterých my virologové víme a já mám pocit, že lidem stačí to, co tady máme. Že už nepotřebují znát další průšvihy,“ myslí si Tachezy.

Imunolog Václav Hořejší uvedl, že novým koronavirům je třeba věnovat pozornost, nyní ale ani podle něj nejde o riziko. „Je dobře, že o něm víme a můžeme být připraveni, kdyby došlo ke změně ve viru a objevil se v lidské populaci,“ řekl. Existuje ale podle něj i možnost, že kdyby virus člověka skutečně infikoval, nebude se z něj již šířit na další lidi, protože se nedostatečně adaptuje na nového hostitele.

„Takových neodhalených případů může být spousta. Zatím to opravdu není nic nebezpečného,“ doplnil.

Jak dodal, koronavirů existuje celá řada a způsobují velké množství nemocí u zvířat. „Je to jedna ze dvou skupin nejčastějších virů způsobujících vážné epidemie. První jsou chřipkové viry, druhé jsou koronaviry,“ vysvětlil. Obecně je podle něj faktem, že kdyby se objevil koronavirus s vysokou smrtností, jako tomu bylo u viru MERS-CoV, a vysokou nakažlivostí jako u SARS-CoV-2, půjde o existenciální hrozbu pro lidstvo jako takové.

Za infekci mohou zvířata

K nově objevenému koronaviru se vyjádřila i Světová zdravotnická organizace (WHO), která uvedla, že si je vědoma vývoje viru, ale potřebuje další studii, aby se zjistilo, zda představuje riziko pro člověka.

„To, zda virus zjištěný ve studii bude představovat riziko pro lidi, bude vyžadovat další studium,“ uvedla WHO pro ruskou tiskovou agenturu TASS.

Podle organizace je 75 procent zdrojů onemocnění u lidí divoká zvěř. „Koronaviry se často vyskytují u zvířat, včetně netopýrů, kteří byli identifikováni jako přirozený rezervoár mnoha těchto virů,“ uvedla WHO.