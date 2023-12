Mysleli jsme si, že se nás to netýká, říká o střelbě na fakultě primátor Prahy

Při střelbě na fakultě byl primátor Svoboda v rezidenci, tedy v budově vedle radnice, v bezprostřední blízkosti místa střelby.

„Nás tady policie vlastně zavřela, my jsme to nesměli opustit tento prostor,“ řekl bezprostředně po střelbě primátor v rozhovoru pro Českou televizi.

„Je to tragédie, která se v moderním světě objevuje. To, co je na tom nejhorší, že jsou to věci, které nejsou preventivně řešitelné,“ uvedl Svoboda. Upozornil na to, že u celé řady střelců se objevuje v jejich anamnéze, že o tom předem hovořili.

Při střelbě na Filozofické fakultě UK zemřelo 11 lidí včetně útočníka, uvedla záchranná služba. Devět lidí je vážně zraněných, další středně a lehce.

Premiér zrušil program a vrátil se do Prahy

„Vzhledem k tragickým událostem na pražské filozofické fakultě jsem zrušil pracovní program na Olomoucku a jedu zpět do Prahy. Jsem v kontaktu s ministrem vnitra a Policií České republiky,“ reagoval premiér Petr Fiala.

Na místo střelby se okamžitě po události vypravil ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan, který stejně jako premiér a další politici vyzýval občany, aby respektovali doporučení složek Integrovaného záchranného systému. V první reakci nevyloučil, že by se mohla sejít i Bezpečnostní rada státu.

„Jsem mimořádně otřesený událostmi na pražské filozofické fakultě. Vyjadřuji hlubokou soustrast pozůstalým a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Děkuji za profesionální zásah všem složkám IZS,“ napsal předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček.

„Na Filozofické fakultě v Praze střelec zabil několik lidí a desítky jich zranil. Odsuzuji tento zrůdný čin. Vyjadřuji soustrast všem pozůstalým a účast všem obětem,“ napsal senátor Pavel Fischer.

„Jsem šokován a otřesen zprávou o střelbě na Filozofické fakultě UK. Chtěl bych vyjádřit hlubokou soustrast rodinám a blízkým obětí. Společně s celou akademickou obcí sdílím zármutek z této tragédie, která u nás nemá obdoby, je třeba se postavit proti jakékoliv formě násilí,“ uvedl na sociální síti X europoslanec za ANO Ondřej Kovařík.