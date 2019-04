Soud potvrdil čtyři roky vězení pro bývalého šéfa Čepra Kadlece

Společně s Kadlecem čelil stíhání i bývalý obchodní šéf Čepra Alexandr Houška. Jeho podílem na trestné činnosti se bude odvolací soud zabývat příští měsíc. Původně o něm měl rozhodovat ve čtvrtek, Houška se však podle svého advokáta vpředvečer zasedání zranil a skončil v nemocnici.

„Odvolání obžalovaného Kadlece jsme shledali naprosto nedůvodné a ztotožňujeme se s názorem, k němuž dospěl obvodní soud. (...) Obžalovaní nejméně od listopadu 2003 do září 2005 - tedy téměř dva roky - vstupovali do obchodů a jednání se společností Czech Energospace, které zcela evidentně byly pro společnost Čepro jednostranně nevýhodné,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Eva Brázdilová.

Šestapadesátiletý Kadlec novinářům řekl, že s trestem nesouhlasí a že podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Dodal, že uhradit škodu není v jeho silách. Zdůraznil, že jakožto generální ředitel neobchodoval s pohonnými hmotami a že za obchodní politiku Čepra zodpovídá obchodní úsek podniku. Soudkyně to odmítla. „Obžalovaný Kadlec byl vědomým článkem řetězce. Je naprosto vyloučené, že by nevěděl, co činí a jaký je efekt celého souboru těchto kroků,“ podotkla.

Čepro firmě Czech Energospace podle verdiktu levně prodávalo pohonné hmoty a draze je kupovalo zpátky, přičemž se vzdávalo marží a zisků. Czech Energospace přitom v té době neměla žádnou historii ani majetek. „Jsou to jednoduché kupecké počty: jestliže prodávám nějakou hmotu a po dvou dnech genericky tutéž hmotu kupuji dráž, dá se škoda spočítat naprosto jednoduše,“ shrnula soudkyně.

Státní zástupce chtěl přísnější trest

Státní zástupce Tomáš Minx požadoval pro Kadlece přísnější trest, a to alespoň pětiletý. Chtěl, aby soud zohlednil sofistikovanost, promyšlenost a dlouhou dobu páchání trestné činnosti. „Čepro je významná strategická společnost pro Českou republiku. Mohlo být zasaženo do fungování trhu s pohonnými hmotami,“ uvedl. K motivu skutků už dříve řekl, že zřejmě existovalo určité finanční propojení, které se však nepodařilo zmapovat.

Kadlec i Houška, kterému obvodní soud loni rovněž uložil čtyři roky vězení a povinnost spolupodílet se na náhradě škody, vinu od počátku odmítají. Tvrdí, že prostřednictvím transakcí plnili strategický úkol, který Česku přinesl vstup do EU - tedy obměnu paliv. Podle soudkyně však obchody s Czech Energospace k plnění tohoto úkolu nesměřovaly. Obchodovaná hmota totiž vůbec neopustila zásobníky, takže do nich nemohla být dodána hmota vyšší kvality.

Oba muže původně celkem třikrát zprostila viny soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová, které nakonec odvolací senát kauzu odebral za nerespektování jeho pokynů. Proto se kauza vlekla. „Kdyby věc byla ukončena dřív, byly by tresty nepochybně přísnější,“ upozornila Brázdilová s tím, že soudy takto musely přihlédnout k tomu, že se trestná činnost stala před dlouhou dobou.

Kadlec byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Čepra od května 2003 do srpna 2005. Dříve vedl Národní bezpečnostní úřad a předtím působil v Bezpečnostní informační službě, kde řídil odbor řešící závažnou ekonomickou kriminalitu.

V jiné kauze, která rovněž spadá do doby jeho šéfování Čepru, čelí Kadlec obžalobě z krácení daní. Podle státního zástupce nepřiznal finančnímu úřadu zhruba 35 milionů korun, které mu přišly na švýcarský účet. Muž se hájí tím, že peníze nebyly jeho příjmem nebo úplatkem, ale půjčkou, kterou následně vrátil. Rozsudek by mohl zaznít v květnu.