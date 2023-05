Tři sta tisíc na ruku, stipendium či byt. Kraje lákají absolventy do školství

Jakub Mazuch učí matematiku a informatiku na Střední průmyslové škole elektrotechnické Ječná v centru Prahy. Právě jeho aprobace patří mezi žádané, on sám ale příliš spokojený není. A přiznává, že pokud by mu někdo nabídl byt, neměl by problém se z hlavního města odstěhovat za prací jinam.

Žádané aprobace Z průzkumu iDNES.cz mezi zřizovateli škol vyplývá, že mezi nedostatkové aprobace patří matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika. Chybí i učitelé odborných výcviků.

„Pro mě osobně by to bylo zajímavé, protože v Praze nejsem rád. Jsem spíše vesnický typ. A bydlení je pro mě bolestivá záležitost, v Praze jsou nájmy nesmyslné a pokud by mi někdo nabídl byt třeba v Hradci Králové či na Jesenicku, využil bych to,“ netají se.

V učitelské bublině patří se svým postojem k menšině. Řada kantorů totiž nechce chodit do méně perspektivních oblastí, problémy ale hlásí i v Praze.

V Praze jsou na učitele profesní kvóty

Přestože pražský školský odbor nedisponuje přesnými čísly o chybějících učitelích, z vyjádření ředitelů jednotlivých škol má jeho vedoucí Lenka Němcová představu o nedostatkových aprobacích.

„Víme, že chybí především fyzika, matematika, informatika, v posledních letech se ale nedostatek rozšiřuje i na ostatní všeobecně vzdělávací předměty. Dlouhodobým jevem je nedostatek učitelů odborných předmětů a mistrů odborného výcviku. Lze říci, že průměrný věk pedagogů stoupá a z vysokých škol nastupuje do pedagogické praxe jen zlomek absolventů, kteří z praxe také často brzy odcházejí,“ trápí ji.

Vysvětluje proto, že z těchto důvodů zařadili učitelskou profesi do profesní kvóty podporovaných zaměstnání. „Tedy jsme pro ně vyčlenili kvóty městských bytů. Doposud jsme jich poskytli přes 200 a o další desítky, možná stovku bytů, by se měla kvóta navýšit. Smlouva se uzavírá vždy na dva roky a poté se prodlužuje,“ vysvětluje.

Přestože nejde o spolupráci se Středočeským krajem, byty v některých lokalitách nabízí i v prstenci okolo Prahy. „Mají je ve správě některé školy. Pokud je byt volný, mohou ho nabídnout, a to bez ohledu na aprobaci nového učitele,“ popsal na dotaz iDNES.cz radní pro vzdělávání a sport Středočeského kraje Milan Vácha.

Podle něj nemovitostmi disponují například některé školy ve Vlašimi, Čáslavi, Kutné Hoře nebo Hubálově. Ani Olomoucký kraj nenabízí centrálně žádné benefity, ale například Základní škola Supíkovice má k dispozici byty 2+1, které může kterémukoliv zájemci poskytnout.

„Pokud má uchazeč zájem, může si o byt zažádat. Většinou ale o tento benefit a práci zájem nemají. Pokud se hlásí někdo nový, tak je většinou z okolí a nemá problém s dopravou,“ popsala aktuální situaci ředitelka školy Michala Malaníková.

Nižší zájem o nabízené benefity před časem potvrdila redakci iDNES.cz i šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová. „Kolega byl na návštěvě v Chomutově a na střední škole hledají informatika. Nabízí mu služební byt a 300 tisíc, ale stejně nikoho nemají. Pozici nabízí už půl roku,“ zmínila.

Podle ní by případný uchazeč dostal v soukromém sektoru vyšší plat, a tak se mu náborový příspěvek ani nevyplatí.

Znevýhodněné oblasti podporují i studenty

Navzdory skutečnosti, že dle údajů ministerstva školství v základním a středním školství chybí v Česku učitelé asi na šest tisíc úvazků, v některých oblastech hlásí, že situaci poměrně zvládají. Příkladem za všechny je i Pardubický kraj. Vedoucí tamního školského odboru, Petra Pospíšilová, navíc míní, že s větším přílivem peněz do dané profese se zájem začíná zvyšovat.

„V krajských školách neevidujeme v současné době významný nedostatek učitelů. V souvislosti se zlepšením platových podmínek naopak zájem o tuto profesi mírně vzrostl. Proto jsme nepřistoupili při náborů kantorů k žádným bonusům nebo peněžním pobídkám,“ vysvětlila.

Podle České školní inspekce patří mezi nejpostiženější místa, kde žáci a studenti dosahují slabších studijních výsledků, tedy Karlovarský a Ústecký kraj. A právě v těchto oblastech se radní snaží přitáhnout mladé učitele, kteří by pomohli výuku zkvalitnit. Zkouší to hned dvěma způsoby.

V Karlovarském kraji nabízí motivační příspěvek 200 tisíc korun pro učitele, kteří minimálně dva roky neučili v regionálním školství. Pokud o peníze zažádají, zavážou se k tomu, že na dané škole zůstanou minimálně tři roky. Jitka Čmoková z tiskového oddělení kraje doplňuje, že za poslední dva roky takto podpořili celkem osmnáct kantorů ze základního a středního školství.

Podobný plán chtějí, ale pouze u nedostatkových aprobací, rozjet i na Ústecku. V tomto kraji začne nabídka platit od nového školního roku. Radní z obou oblastí se navíc rozhodli podporovat i studenty pedagogických fakult, kteří se pobíráním stipendia zavazují, že musí v kraji odučit tolik let, kolikrát získali stipendium.

V Karlovarském kraji nabízí roční stipendium ve výši 48 tisíc korun, na Ústecku je to ještě o dva tisíce více.

Problém s nedostatkem kantorů ve školství si uvědomují i politici v Moravskoslezském kraji. Nové učitele ale nelákají na benefity v podobě peněz nebo bytů, nýbrž na to jdou jinak. „Náborové příspěvky nepovažuji za vhodné řešení situace. Mnohem důležitější je stabilní zázemí vzdělávacího zařízení, kvalitní vybavení učeben a možnost dalšího vzdělávání pro pedagogy. Na to ve středoškolském vzdělávání v Moravskoslezském kraji klademe velký důraz,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.