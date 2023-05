Slíbené peníze nejspíš nedostane nikdo z učitelů, odbory čeká jednání s Bekem

Původní návrh novely o pedagogických pracovnících z dílny ministerstva školství počítal se 130 procenty průměrné mzdy pro všechny pedagogické pracovníky. A také pamatoval na výpočet - ten měl vycházet z dat Českého statistického úřadu. Jenže pozměňovací návrh provládních poslanců zapříčinil, že by peníze dostali pouze samotní učitelé.

Zmizela také informace o výpočtu, a tak by ministr školství musel každoročně hledat shodu s ministrem financí, z jakých dat by se vycházelo. Nejasnosti okolo propočtů nyní částečně utnul nový ministr školství Mikuláš Bek.

Podpořil sice, aby učitelé brali 130 procent průměrné mzdy, zbytkem svého vyjádření ale pedagogy znervóznil. Na dotaz, jak by částku vypočetl, totiž odpověděl, že ačkoliv bude chtít o všem nejdříve mluvit s odboráři, uměl by si představit, že by se vždy vycházelo z dat z předminulého roku (kompletní data z minulého roku totiž bývají později, pozn. red.).

V praxi by to tedy znamenalo, že by platy nerostly tak rychle, jak se původně počítalo. Původně se totiž mělo při výpočtech vycházet z prognóz na daný rok. „Podívejte se, jak se počítají platy ústavních činitelů. Počítají se podle výstupů statistického úřadu za předminulý rok. To jsou jediná relevantní data, která mohou být k dispozici o průměrných platech,“ hájil se ministr školství.

Doplnil, že by se mu také líbilo, kdyby se jeho plat odvíjel od prognóz na daný rok, nikoliv ze dva roky starých dat.

Školské odbory a zájmové skupiny by upřednostnily výpočet z prognózy.

4. května 2023

Učitelé se k cílové částce ani nepřiblíží

Jenže pokud by došlo k tomu, že se platy budou počítat z dat z předminulého roku, nedočkali by se učitelé slíbených 130 procent.

Podle dat ministerstva školství brali loni učitelé a vedoucí pracovníci asi 120 procent průměrné mzdy. Pokud by se jejich platy ale určovaly podle stavu v roce 2020, ubylo by jim na výplatnicích kolem dvou tisíc a brali by jen asi 115 procent aktuální hrubé mzdy.

„Tento postup by byl v rozporu s aktualizovaným programovým prohlášením vlády Petra Fialy. Považoval bych to za podvod na učitelích. Předpokládám, že by okamžitě následovalo vyhlášení časově neomezené stávky ve školách,“ okomentoval pro iDNES.cz předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Peníze na pomůcky (z kategorie ONIV, pozn. red.), vysokoškolským učitelům či ukotvení 130 procent průměrné mzdy pro kantory přitom před svým koncem sliboval pracovníkům ve školství i bývalý ministr Vladimír Balaš. Byť se může zdát, že s jeho koncem odchází i dané sliby, chtějí o všem nejprve odboráři jednat s Balašovým nástupcem.

Ředitelé škol se navíc bojí, že pokud od ministerstva nedostanou více peněz do balíčku ONIV, ze kterého se mimo jiné platí i nemocenská, budou muset sahat do složky na platy učitelů. Ti by tak vůbec nemuseli navýšení dostat. O jejich přidělení by totiž rozhodovalo vedení škol.

„Pokud navýšení (do 130 procent průměrné mzdy, pozn. red.) půjde do nadtarifní složky, jak se o tom nyní jedná, budeme řešit, abychom učitelům, kteří pro školu dýchají, peníze dali,“ ubezpečil Petr Kubička, ředitel pražské Základní školy Mezi Školami. Obává se totiž, aby část peněz nemuseli ředitelé použít jinak.

„Školy přišly o peníze na ONIV, a vzhledem k tomu, že byla velká nemocnost, určitě se zopakuje, že část peněz přelijeme sem,“ přiznává otevřeně.

Na pátek a sobotu se sjedou zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Na dvoudenní konferenci budou řešit nejen aktuální situaci, ale volit také nové vedení. Post předsedy bude obhajovat současný odborář František Dobšík s místopředsedkyní Markétou Seidlovou.

Úvodního zahájení se zúčastní i Bek, což je pro odboráře ideální příležitostí s ministrem promluvit a řešit s ním palčivá témata. Nejde totiž pouze o platy, odbory pálí i další věci. „Ministr se zúčastní slavnostního zahájení, jeho účast bude symbolická i pracovní. Potřebujeme i jeho vyjádření k úvazkům,“ napsal Dobšík v SMS pro iDNES.cz.

A právě navyšování úvazků je další bolestí českého školství. Kvůli nedostatku kantorů totiž rezort zvažuje, že by se pedagogům zvýšila přímá pracovní činnost. Bek tuto možnost sice na své úvodní tiskové konferenci na ministerstvu školství vyloučil, odboráři by to ale raději slyšeli napřímo.