Šmarda: Bude to nejvíc nízkonákladová volební kampaň ČSSD za dlouhá léta

V Novém Městě na Moravě jste starostou od roku 2010, podruhé ale kandidujete nikoli pod hlavičkou ČSSD, ale pod názvem Lepší Nové Město – sociální demokracie a nezávislí. Není to trochu hloupé, že předseda strany nekandiduje pod jejím názvem?

Myslím, že to je falešné dilema. Máme polovinu kandidátů z ČSSD a druhou tvoří nezávislé osobnosti, které chtějí pomáhat spolu s námi. Lidé mě tam znají odmalička jako své boty. Petra Fialy se také nikdo neptá, jestli mu nepřijde hloupé, že kandiduje za koalici SPOLU, když je předsedou ODS. Naopak vidím velikou výhodu v tom, že je ČSSD schopna takováto spojenectví navazovat, že kolem sebe dokáže soustředit i lidi mimo stranu a vtahovat je do komunální politiky. Když dokáže vytváření koalic ke svému prospěchu využít pravice, byla by levice hloupá, kdyby to nezkusila také.

Může to být průšvih. Pro ČSSD by byl takový průšvih další obrovskou komplikací pro její budoucnost. Michal Šmarda předseda ČSSD