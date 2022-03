Velvyslanec Ukrajiny v Česku denně promlouvá, ruský mlčí a je „neviditelný“

Od chvíle, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, vystupuje ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis na veřejnosti prakticky denně. Promlouvá na demonstracích na podporu Ukrajiny, vystupuje v médiích, setkává se s novináři. Děkuje za českou solidaritu a vyzývá občany k tomu, aby s pomocí nepolevovali. Nevyhýbá se ani kulturním akcím, v sobotu promluvil na předávání filmových cen Český lev.

„Velvyslanec působí civilně, upozorňuje na hrůzy, které se doma na Ukrajině dějí a dopad jeho přesvědčování je dobrý v tom, že utvrzuje ukrajinské podporovatele ve správnosti jejich přesvědčení,“ hodnotí komunikaci Perebyjnise Miroslav Mareš z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Během svých veřejných vystoupení Perebyjnis apeluje na striktní sankce vůči Rusku. „Musíme zakročit proti Putinovi, izolovat jejich ekonomiku,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci. Pravidelně upozorňuje na to, že Ukrajina nyní nejvíce ze všeho potřebuje zbraně a vojenský materiál.

Veřejná vystoupení ruského velvyslance v Praze Alexandra Zmejevského jsou oproti tomu minimální. V posledních týdnech se na veřejnosti ukázal pouze jednou, a to když šel „na kobereček“ k náměstkovi ministra zahraničí. Martin Smolek si ho předvolal ve středu 23. února, aby mu dal najevo rozhořčení Česka nad ruským chováním vůči Ukrajině.

Smolek Zmejevskému sdělil, že Česká republika zásadně nesouhlasí s uznáním takzvaných lidových republik na východě Ukrajiny. U velvyslance však pochopení nenašel. Zmejevský obvinění z ruské agrese vůči Ukrajině odmítl, nazval ho „nepodloženým“. Stejně tak nesouhlasil ani s tvrzením české strany, že Rusko porušilo mezinárodní právo. Následující den časného rána vstoupila ruská armáda na ukrajinské území.

„Ruský velvyslanec nemá co říct,“ zdůvodňuje Mareš ticho, které ze strany ruské ambasády panuje. „Ví, že by nemohl dávat racionální argumenty a nemá odpovědi na to, na co by se ho novináři a veřejnost ptali. Dostal by se do trapné situace. Nemá tu výhodu, kterou má ruská politická reprezentace, že může doma manipulovat s informacemi,“ míní.

Na rozdíl od Ruska by byl v Česku konfrontován se záběry z Ukrajiny a s neúspěchy ruské armády. „A to je něco, co domácí představitelé v Rusku nemají,“ dodal Mareš.

Poté, co Zmejevský navštívil Smolka na ministerstvu zahraničí, vydala ruská ambasáda vyjádření. „Důrazně jsme odmítli jako nepodložená obvinění Ruska z přípravy, agrese vůči Ukrajině a fámy o vstupu ruských jednotek na ukrajinské území,“ stojí v něm.

Mareš prohlášení hodnotí jako sterilní. Bylo podle něj napsáno v souladu s linií ruské oficiální politiky a nesnaží se reagovat na to, co by mohlo zajímat českého posluchače. „Byla to sterilní očekávatelná reakce diplomata loajálního k Putinovi. Ta prohlášení jsou určena pro domácí proputinovskou scénu,“ dodává Mareš.

Zásadní rozdíl panuje i ve způsobu online komunikace obou diplomatů. Ukrajinský velvyslanec je na svém twitterovém i facebookovém účtu velmi aktivní, často sdílí příspěvky Ukrajinské ambasády v Praze i videa z bojů v jeho zemi. Ruský velvyslanec sice má twitterový účet, ale nejsou na něm žádné příspěvky. Lze tedy těžko ověřit, zda jde skutečně o jeho profil.