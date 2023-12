Exadvokát Peterkové postihu unikne, gestapo při potyčce neskandoval, řekla komora

Příznivci Peterkové v květnu vyvrátili dveře do jednací síně pražského městského soudu a na chodbě skandovali „gestapo“. V davu byl i Naxera, který měl v té době Peterkovou zastupovat.

Kontrolní rada České advokátní komory (ČAK) následně obdržela podněty od ministra Blažka a také od tajemníka komory Petra Čápa, aby prověřila Naxerovu účast na incidentu.

„Kontrolní rada po pečlivém zhodnocení všech dostupných důkazů podněty odložila jako nedůvodné. Ze získaných veřejně dostupných audiovizuálních záznamů nebylo podle názoru kontrolní rady možné bez důvodných pochybností jednoznačně dovodit, že by advokát skutečně skandoval ‚gestapo gestapo‘, a nebylo ani prokázáno, že by se dopustil jiného jednání v rozporu s právními či stavovskými předpisy, které by mohlo být kárným proviněním podle zákona o advokacii,“ napsala nyní mluvčí ČAK.

Chaloupková doplnila, že komora důkazní materiály k prokázání Naxerovy aktivní účasti na incidentu nezískala ani po veřejné výzvě předsedy ČAK Roberta Němce na sociální síti X. Blažek na téže platformě v květnu napsal, že pokud nebude ztotožněn s postupem ČAK, zasáhne případně sám.

Naxera už dříve sdělil, že advokátní předpisy neporušil a že pouze čekal na chodbě. Míní, že vinu za incident nese především soud, protože nařídil jednání do kapacitně nedostačující síně.

Popsal, že se přišel na jednání podívat, protože byl s Peterkovou domluvený, že převezme její obhajobu po obhájci, s nímž nebyla spokojená. „Já jsem celou věc jen pozoroval, nepral jsem se s nikým, ani jsem se nesnažil natlačit se do soudní síně,“ dodal k dění na chodbě.

Policie po incidentu obvinila osm lidí z výtržnictví, pět z nich stíhá i za násilí proti orgánu veřejné moci a jednoho také za pohrdání soudem.