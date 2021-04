Je otázka, čím Rusové diplomatickou paritu podmíní, říká exministr Svoboda

Rusko přistoupilo na dorovnání diplomatů a pracovníků. Je to překvapivá zpráva?

Teď jsem si informaci sám ověřoval na ministerstvu zahraničí. Je to překvapující vývoj, že Rusové řekli, že jsou ochotní jednat o paritním zastoupení. Můžeme přemýšlet nad tím jestli je to jenom otázka získání času. Každopádně je to první pozitivní výsledek. Teď se musí začít jednat.



Může ještě Česko zastavit vyhoštění?

Nemůže, to by ztratilo tvář. A Rusko vezme buď všechno zpět, nebo ne. Vyjednávat nějaké kompromisní řešení, že půlka odejde a půlka zůstane, to se mi zdá mimo realitu. Ale možné je všechno.

Takže je to definitivní?

Představte si, jak bychom vypadali před sebou samotnými. A před celým světem, kdybychom udělali takto razantní krok a pak řekli, že jsme to asi přehnali a vzali to zpátky. To si myslím, že není možné.

O čem jednání o paritě budou a jak dlouho potrvají?

To je otázka, jak budou dlouhá. O čem se bude jednat to uvidíme. Také uvidíme, kdo bude protagonistou jednání. Zatím není jasné, zda bude vyjednávat ministr nebo vládní zmocněnec pro česko-ruské vztahy. Jestli to bude něčím podmíněno. Ono to také může být podmíněno čímkoliv. Oni mohou říct, dobře budeme jednat. Ale součástí paritního zastoupení bude třeba, že se udělá něco jiného. Mohou chtít nějaké další podmínky. To už je jenom otázka jednání. Každopádně Rusko řeklo: dobře, začneme jednat. Jaké bude jednání a kdo bude hlavní vyjednavač za českou stranu je důležité, protože se bude vyjednávat velmi tvrdě. Pochybuji o tom, že to bude jednoduché vyjednávání bez podmínek.

Jsou v tom třeba postranní úmysly?

Sám jsem překvapen výsledkem, který považuji za dobrý. Nicméně to neznamená, že Rusové nemají strategii. Mají a paritu budou něčím podmiňovat. Teď je důležité, aby to bylo důstojná dohoda: já pán, ty pán.

Vyjednávat musí někdo s osobnostní výbavou

Co tedy mohou chtít?

Může dojít k tomu, že se ustálí zastropování. Řekne se, že zastropování na české straně je takové a na ruské straně je stejné. Ale když o tom chtějí Rusové jednat, tak již zvolili nějakou strategii. Bude velmi důležité, kdo bude za Česko vyjednávat. Nemůžeme říct, že nebudeme o ničem jednat. Musíme si sednout za stůl.

Kdo by měl o tom vyjednávat?

Myslím si, že by měl vyjednávat ministr nebo speciálně pověřený člen vládou. Tohle se nemůže podcenit. Při vším úctě to zřejmě nebude velvyslanec. Tohle musí vyjednávat někdo, kdo na to má osobností výbavu.

Slovensko se dneska jako první země přidala k Česku a vyhostila tři ruské diplomaty...

Jsem velmi rád, že Slovensko projevilo tuto solidaritu. Já jsem to od našich bratrů Slováků očekával a jsem rád, že jsou první.

Takže to bylo očekávatelné?

Slováci mě potěšili. My bychom také asi byli stejně vstřícní a první, kdo by pomohli Slovákům. Takže to očekávám také od našich bývalých spoluobčanů a našich nejbližších přátel. Ještě to očekávám od Britů, protože nám to podle mě dluží za Skripala.

Myslíte, že teď to udělají všechny země V4?

Pokud argumentujeme v Evropské unii, jak je V4 důležitá a drží pohromadě, tak by to měla udělat. Ale já mám malou naději, že to udělají Maďaři. Ale uvidíme, budeme potěšeni, když to udělají. Počet není důležitý, ten nehraje roli. Roli hraje symbolika, že dotyčný stát vyslovuje tento solidární krok s Českou republikou. Jestli jeden nebo dva, to není důležité.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek řekl, že Česko využilo článku 11. Kdy se naposledy tento článek ve světě použil a je jeho využívání časté?

Možná se někdy nějak využil. Vyhostit jednu, dvě nebo tři osoby se děje relativně často. Kroky toho typu se dělají zřídka kdy. Asi by nám odborníci na dějiny našly případy, ale je to tak výjimečné, že já si nepamatuji případ, že by se tak někdy stalo. Ale nejsem historik.

Proč dalo Česko čas na odjezd ruských pracovníků čas až do konce května?

Podle mě to proto, že je to tak masivní a rozsáhlé. Musí se stěhovat všechny rodiny a zajistit chod zdejších budov. Je tam také otázka řady nájmů, takže si myslím, že tam je hodně technických otázek, které je třeba řešit. Můžete poslat zpátky dvacet lidí ze dne na den, ale nemůžete takhle masivně, aby to nemělo vliv na administrativně-technický chod zastupujícího úřadu.

Takže je to především kvůli tomu, aby se stihli sbalit?

To je otázka na ministerstvo. Já spekuluji. Myslím si, že je to s ohledem na to, jak je to masivní. Ti lidé bydlí v mnoha bytech s řadou vybavení, děti chodí do škol.

Rusko už jedná se svými příznivci

Jde současnou eskalaci nějak zastavit, nebo se to teď bude hrotit dál a dál?

Odhaduji, že to nezůstane bez odezvy a může se stát, že Rusko bude zasahovat i v jiných oblastech, aby se to dotklo třeba i našich spojenců. Udělá třeba velkou diplomatickou ofenzivu. Jsem přesvědčen, že již nyní jednají v zemích našich spojenců, kde mají své kamarády a přátelé, aby Česko nemělo dobrou podporu. To je velmi sofistikovaná diplomatická aktivita. Rusko nebude přímo jednat s vládami, ale ruští diplomaté budou jednat se svými příznivci.

Europoslanec a bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra v rozhovoru pro Rádio Impuls řekl, že ruští diplomaté by se na ambasádě v Praze mohli v krajním případě zabarikádovat. Je tohle podle vás možné?

To by mohli, ale proč by to dělali. Tak nezískají sympatie, které pořád ještě někde může Rusko nabrat. To se mi zdá zvláštní, ale vyloučit to nemohu.