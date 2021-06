Testovací průšvih. Kvůli nefunkčnímu systému skončila dovolená už na letišti

Laboratoře v Česku garantují dodání výsledků u PCR testů do 48 hodin od odběru. Turisté tak výsledky nemusí získat včas. Na redakci MF DNES se obrátila skupina čtenářů, kteří kvůli tomu v tomto týdnu neodletěli na dovolenou do Španělska. V jejich případě došlo k prodlevě při předávání výsledků testů mezi laboratoří a portálem ocko.uzis.cz, kde si lidé před cestou do zahraničí musí vytisknout certifikát o negativním výsledku testu v angličtině.

Naši kamarádi, kteří absolvovali test antigenní, měli výsledky v systému hned a na dovolenou nakonec odletěli bez nás. turista, kterému se nepovedlo odletět do Španělska